Restaurantbaronene på Langbryggen

Annonse:

Tre eiere har nærmest monopol på Langbryggen etter oppkjøp av Blom restaurant.

Ti år har gått siden Jan Ove Paulsen åpna den lille tapasrestaurant «Chaos & Tapas» på Langbryggen. I dag eier han fem restauranter sammen med kollegaene Sigmund og Monica Rose gjennom holdingselskapet Solsiden Arendal AS.

Slag i slag

Med Blom restaurant som siste tilskudd på stammen driver trioen alle restaurantene på bryggekanten langs stripa etter Peppes og fram mot Nesbakken. Av totalt åtte utesteder langs denne strekningen, har de snart monopol i området om de fortsetter å ekspandere i samme tempo.

– Det begynte for ti år siden da jeg og Kato Eliassen starta opp byens eneste tapasrestaurant, Chaos & Tapas. Jeg hadde nettopp flytta hjem til Arendal igjen etter flere år borte, forteller Jan Ove.

Etter cirka et års drift inngikk de i tillegg en leieavtale med den gang eieren av Castelle, Halil Øzer. Etterhvert trakk Kato seg ut av driften, og Sigmund og Monica ble en del av partnerskapet i 2010. Tiden var nå moden for å ekspandere, og sammen kjøpte de Castelle. Siden har det gått slag i slag med utvidelse fra to til fem restaurant- og barkonsepter. Tar du turen langs Langbryggen finner du først Sportsbaren No1, coctailbaren Annen Etage, restaurant og nattklubben Castelle, Solsiden tapasrestauranten – tidligere Chaos & Tapas og til slutt Blom restaurant som siste stopp før Nesbakken.

Hurtig avgjørelse

Blom restaurant har vært i Halil Øzers drift i en årrekke, han driver også utestedet Hill, som er nærmeste nabo til restauranten. Da Solsiden Arendal AS overtok nøkkelen 3. april i år føltes det helt naturlig å utvide med enda et sted. På spørsmål om hva som blir det neste, om de har tenkt å kjøpe for eksempel Hill også, smiler Jan Ove bare lurt.

– Det nytter ikke å spørre om det, vi planlegger i utgangspunktet ikke flere nå, men det gjorde vi ikke før heller. Det bare skjer underveis, det handler om tilfeldigheter og om å kunne ta raske avgjørelser. Beslutningen om å kjøpe Blom tok vi gjennom en to-minutters prat på kjøkkenet, vi har aldri lange møter med kaffe og wienerbrød, forteller innehaveren.

At han i dag sitter som en av byens største restauranteiere i utelivsbransjen i Arendal drømte han aldri om da han startet i det små med tapasrestauranten.

– Nei det så jeg ikke for meg. Vi hadde en turbulent start med mye usikkerhet om vi skulle fortsette eller ikke. Jeg hadde ingen store planer, bortsett fra å skape en god tapasrestaurant, sier han.

Fra to til 110

Da han begynte i 2007 hadde de kun to ekstrahjelper på lønningslista. I dag har Jan Ove, Sigmund og Monika arbeidsgiveransvar for 110 mennesker. Det første året hadde han en omsetning på en halvannen million på Chaos & Tapas, i dag har de passert 40 millioner i omsetning totalt.

– Ja vi har ekspandert stort, og det har ikke alltid vært problemfritt. Vi har prøvd og feilet og vært gjennom et par konkurser. I dag står vi imidlertid trygt og stødig, og derfor har vi også større muligheter til å ta hurtige avgjørelser på nye oppkjøp, slik vi nå gjorde med Blom, forklarer han.

Med så mange oppkjøp av restauranter skulle vi tro at selskapet hadde en god slump med gjeld i banken, det har de imidlertid ikke, ifølge innehaverne.

– Vi har ikke ei krone i lån i banken, vi er helt gjeldfrie. Når vi driver så stort er det en stor «cashflow», og vi har gode avtaler med leverandører, derfor hadde vi mulighet til å kjøpe Blom nå, forklarer Sigmund.

Gjeldfrie

Jan Ove er en beskjeden mann, og vil helst ikke kalle seg for verken restaurantbaron eller noe annet. Han brenner for jobben sin, og har aldri tenkt å gjøre seg til storkar. Alle de tre eierne jobber på gulvet, og selv om de driver stort, er det ikke gull og rikdom de jakter etter.

– Vi jobba i åtte år uten å ta ut fast lønn, men for to år siden sa regnskapsføreren at nå var det på tide at vi gjorde det, hvis ikke var det ingen vits i å drive lenger. Men vi hever ikke akkurat den høyeste lønna, det er det ikke rom for ennå, smiler han, og får bekreftende nikk fra kollega Sigmund som forteller at hvis han hadde et ønske om å bli rik, hadde han fortsatt å jobbe som kaptein.

– Men penger betyr ikke alt. Det handler om å drive med noe som vi liker og som vi syns er morsomt. Miljøet holder oss i live og det blir en livstil, sier han.

Mat med hjertet

Det er idealistisk drift med mye jobbing, hver eneste dag. Jan Ove har ansvar for innkjøp av mat i tillegg til at han både jobber på kjøkkenet og som servitør. Sigmund fungerer som vaktmester og tar seg av alt det du ikke ser, og Monica har blant annet ansvar for brennevinsbestilling til bardriften. Alle tre bidrar til å bestemme menyer til restaurantene, og legger stor ære i å lage all mat fra bunnen.

– Vi lager all maten med hjertet, og bruker for eksempel tre dager på å lage den perfekte sausen, forteller Sigmund, som i 2010 var deltaker i Masterchef med Hellstrøm i spissen på TV3.

Nøkkelen til suksess

Ifølge Jan Ove og Sigmund er oppskriften for å lykkes i denne bransjen ganske enkel.

– Det handler om å drive nøkternt med stor egeninnsats, tilstedeværelse, jobbe mye og ha stor grad av fornying, både når det gjelder interiør og mat, sier Sigmund og fortsetter:

– Det er viktig at det ser fint ut. Folk i dag er opptatt av å gå på steder hvor det er pent. Vi bruker mye tid på at det skal se bra ut. Vi reiser blant annet til utlandet for å finne inspirasjon, og vi har jevnlig oppgradering av alle restaurantene, sier han og retter blikket opp mot de store hvite marmorlampene som henger som et enormt blikkfang i taket på uterestauranten til Castelle.

At tidene og trendene har endret seg de siste åra er de ikke i tvil om. Etter å ha analysert tallene har de avdekket at for fire år siden var 75 prosent av omsetning basert på fyll, og dag er tallene snudde på hodet.

– Nå er 75 prosent av omsetningen kvalitetsmat, og kun 25 prosent er fyll. Trenden har snudd, i dag er det mer «social eating» hvor folk går ut på ettermiddagen og tidlig kveld for å spise og kose seg i stedet for å komme sent på kvelden og drikke tett fram til stengetid. Folk er mer sosiale, de vil snakke sammen og vi spiller heller ikke så høy musikk lenger, forklarer Langbryggas restaurantkonger.

De skryter også av politiets innsats i bybildet som de mener er en stor årsak til suksessen.

– De gjør en god jobb og har nulltoleranse på vold. Det er mye mindre slåssing nå enn før, sier Sigmund bestemt.

Helårsdrift

Begge er imidlertid enige om at arbeidsmiljøet er stor faktor for å lykkes, og forteller at per i dag har de enda ikke opplevd at noen har sagt opp jobben sin.

– Vi behandler folk bra, det handler om å kunne ha det gøy hver dag på jobb, enten du er innehaver, servitør, oppvaskhjelp, bartender eller kokk. Er det rusk i trompeten så funker det ikke, sier Sigmund.

Driften er heller ikke så sesongbetont lenger, og de har faste ansatte i full jobb gjennom hele året.

– Før så var det veldig stille etter sommersesongen fram til julebordsesongen, så var det helt dødt på nyåret fram mot våren igjen. Nå er det jevnt driv hele året, og vi har folk i hundre prosent stillinger i full jobb. I høysesong har vi blant annet 14 kokker i drift, og etter sesongen i fjor ansatte vi to ekstra kokker på fulltid i tillegg til dem vi hadde fra før, sier Jan Ove fornøyd før han går i gang med dagens gjøremål i sin aller nyeste restaurant, Blom på Langbryggen.

Ny baby

Det er tydelig at han er i sitt rette element. Med et smil forteller han at de har høy fokus på kvalitetsmat med både mye fisk og kjøtt på menyen.

– Dette er min nye baby. Vi fortsetter med treretters ala carte, men med litt mer mat på tallerkenen og nye og spennende menyer. Det er hjemmelaget og folkelig mat med det lille ekstra ute at det koster mer, vi har allerede fått veldig mange gode tilbakemeldinger, sier den nybakte restauranteieren med stolt mine idet han strener inn på oppvaskrommet for rydde plass til dagens skitne tallerkener.