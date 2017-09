Anmeldelse: Rein nytelse

Annonse:

Agder Brass og Rein Alexander kler hverandre. Uten tvil. To formidable musikalske aktører møttes til felles glede i Arendals storstue fredag kveld.

Konserten besto av sanger fra mange kjente musikaler, blant annet Les Miserables, The Prayer og Chess, og Rolf Løvlands You Raise Me Up. Rein Alexander leverte så til de grader varene, med en suveren formidlingsevne, innlevelse og profesjonalitet til fingerspissene som kun ble overgått av den fantastiske stemmen. Ja, for dette må da være en av de flotteste vokalene Norge har å by på i dag?!



Løfte om nyttårskonsert

Da er det også ekstra stas at Rein skryter hemningsløst av Agder Brass. Med flere hundre vitner i salen lovte han at han skal komme tilbake til Arendal for å spille nyttårskonsert sammen med Agder Brass. Og det er med rette at brassorkesteret får skryt. Dyktige musikere som så tydelig digger det de gjør. Ja, konserten var kanskje Rein Alexanders, men Agder Brass hadde vært smarte og valgt ut låter der de kunne vise seg frem og virkelig slå seg løs. Og når de ga alt, ja da var det ganske så rått!

Lokale sangere sjarmerte

Og som om ikke det var nok, hadde Rein sikret seg to ekstra lokale innslag til konserten. Thea Areana Roshan på ni år trumfet igjennom nerver og spenning, og sto rak midt på scenen, sårbar og sterk på samme tid – akkurat som rollefiguren sin Cosette fra Les Miserables. Eva Jonassens klare og varme stemme fulgte dramatikken i ”I dreamed a dream”, og avsluttet konserten sammen med Rein og det håpefulle i ”The Prayer”.

Det er kanskje sånn at musikaler er en relativt smal sjanger. I så måte kan det gjerne forklare et litt slunkent oppmøte. Det er utrolig synd, for i kveld har mange gått glipp av en opplevelse. For dette var rein nytelse.

