Et rausere bysamfunn for folk i motbakke

For tredje år arrangeres Motbakkefestival i Arendal. En festival for alle som en eller annen gang har møtt motgang i livet.

Med aktiviteter som gatefotballturnering, konserter, båtturer, fiskekonkurranse og motbakkefest skal festivalen sette sitt preg i sentrum.

Motbakkekonsert

Mandag går startskuddet for festivalens første dag med sykkelrebusløpet «Tour de Motbakke» fra Kanalplassen. Gjennom tirsdag og onsdag går det slag i slag med et variert program med blant annet båttur til Torungen der det blir servert fiskesuppe og musikk.

– Festivalen avsluttes med Motbakkefest på Kanalplassen onsdag kveld, der blant andre Arendal Big Band og kommunens eget band Hot Scooters skal spille fra festivalscenen, skriver Irene Dahlen Olsen, avdelingsleder enhet levekår Aktivitet for voksne, i en pressemelding.

Ifølge Dahlen Olsen har festivalen gjort inntrykk de to foregående år, og er nå kommet for å bli.

– Fra 2018 har politikerne vedtatt et budsjett på 200.000 kroner til denne gratisfestivalen. I tillegg har vi fått støtte av Gjensidigstiftelsen, opplyser hun.

Gatefotball

Festivalen har som mål å få et rausere bysamfunn, med respekt for forskjellighetene gjennom aktiviteter, moro og god mat.

– Vi har i år utvidet festivalen med et stort sykkelrebusløp midt i byen. I fjor hadde vi bortimot tusen besøkende, men vi ønsker oss gjerne flere, sier enhetslederen.

Et av festivalens store høydepunkter er gatefotballturneringen på Sam Eydes plass. Her stiller lag fra både NAV, politikere, Kirkens bymisjon, Tyrili, politiet, brannvesenet, forskjellige lag- og foreninger i tillegg til Arendals eget gatefotballag og gatefotballag fra store deler av landet. Ifølge arrangørene er turneringen både spennende og underholdende, og de oppfordrer folk til å komme og heie fram spillerne.

– Vi får besøk av 20 gatefotballag i år, blant annet kommer det et fotballag helt fra Trondheim for å være med på turneringen, sier Dahlen Olsen.