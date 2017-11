O’ jul med din glede

Annonse:

Stinta Skolemusikkorps, sangelever fra Arendal kulturskole og kulturskolekoret byr på tradisjonell julemusikk i Trefoldighetskirken onsdag kveld.

Spenstige juletoner ljomer gjennom Stinta skole idet Stinta Skolekorps finpusser på det musikalske programmet til julekonserten.

God motivasjon

Dirigent Lars Bjørnar Strengenes smiler fornøyd idet musikantene blåser i vei med taktfaste toner fra julesangen Christmas Swings. Korpset er ekstra stort denne dagen, de har nemlig fått besøk av musikanter fra Manger folkehøgskole som er på turné rundt om i Norge i disse dager. De skal imidlertid ikke være med på konserten til onsdag, men ifølge dirigenten er samspillet en fin øvelse og god motivasjon for skolekorpset. Julekonserten er et ledd i å få til et større samarbeid på tvers av andre kulturaktører i kommunen.

– Dette er en begynnelse på et større samarbeid. Vi har jo allerede et samarbeid med kulturskolen ved at vi bruker deres lærere i undervisning på instrumentene, men vi ønsker å utvide dette. På denne konserten skal sangelever, fra de minste til de største, synge sammen med korpset, det skal også det nystartede kulturskolekoret. Det er en ny og fin trend å ha med seg sangere sammen med korps, det beriker også publikumet, forteller Strengenes.

Ny tradisjon

På konsertrepertoaret står tradisjonell julemusikk, og Strengenes håper dette kan bli den første av mange julekonserter i samarbeid med andre kommunale kulturaktører i fremtiden.

– Det er jo gøy hvis dette kan bli en tradisjon. Neste gang kan vi kanskje få med oss instrumentelever fra kulturskolen, kanskje vi kan stille med en kompgruppe med både gitar, bass og piano? Ungene syns dessuten det er kjempemoro å ha med seg flere aktører, sier han.

Stinta Skolemusikkorps består av rundt 40 musikanter i hovedkorpset i tillegg til aspirant- og juniorkorps. På onsdagens konsert debuterer den ene delen av juniorkorpset i hovedkorpset, et mål de har gledet seg lenge til, ifølge dirigenten.

– Det er alltid gøy når de endelig kan begynne å spille sammen med de store. Noe av det viktigste i korpset er samhold og spilleglede, og særlig gjelder dette når vi skal spille sammen mot jula. Det blir en fin time med god julestemning i kirka, lover Lars Bjørnar Strengenes før han går tilbake til korpset for å dirigere de unge musikantene videre i julemusikken.

