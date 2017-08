Nye øvingslokaler: Kanalgården er snart en realitet

Annonse:

JUBLER: Aktivitetsleder på Kilden og kultursjef Linda Sætra er endelig snart i havn med å jobbe fram et nye øvingslokaler for byens musikkliv. Her foran Kanalgården og Kilden.

Veien mot nye øvingslokaler for musikk- og kulturlivet i Arendal har vært en lang prosess, nå ser imidlertid fremtiden lysere ut for både kulturskolen og resten av musikklivet i kommunen.

Rådmannens forslag om å gå for Kanalgården, tidligere politihuset, til øvelseslokaler for kulturskolen og det øvrige musikklivet i Arendal, ble vedtatt mot to stemmer i onsdagens formannskapsmøte, der Fremskrittspartiets Anders Kylland og Åshild Bruun-Gundersen stemte i mot.

Snart i havn

Torsdag 31. august skal saken behandles i bystyret med innstilling fra formannskapet om å vedta Kanalgården som øvingslokaler i sammenheng med Kilden. Om bystyret er med på notene vil huset være innflyttingsklart i løpet av 2019, ifølge kultursjef Linda Sætra.

– Jeg er veldig glad for at formannskapet stemte for rådmannens forslag. Nå gjenstår det bare å få saken behandlet i bystyret slik at vi kan få landet prosessen og komme i gang med videre planlegging. Jeg må si at politikerne her har gjort en god jobb, forteller en glad og lettet kultursjef etter møtet onsdag ettermiddag.

Sætra har også bidratt sterkt i prosessen der hun blant annet har vært prosjektleder for gruppa som har jobbet med denne saken.

Ba om nytt forslag

De fleste av formannskapets politiske representanter var enige i at det var på tide å få landet prosessen om nye øvingslokaler, og det var få innsigelser fra gruppa. Fremskrittspartiets gruppeleder Anders Kylland stilte likevel spørsmål om saksgangen på bakgrunn av at tilbudet vedrørende Kanalgården ble justert i ettertid.

– Justeringen i tilbudet der Kilden også ble satt i sammenheng førte til en endring i romplanen i Kanalgården, noe som jeg mener resulterte i at tilbyder på Skytebanen ikke hadde mulighet til å være med. Dermed ble det lagt føringer som gjør at det blir nesten umulig å velge noe annet enn Kanalgården. På bakgrunn av det fremmer jeg derfor et nytt forslag om å hente inn nye tilbud, sa Kylland, men fikk ikke resten av formannskapet med seg i det.

– Begge tilbyderne fikk tilbud om å justeringer, og det var full åpenhet rundt denne prosessen. Her har alt foregått i ordentlige former, forsikret rådmann Harald Danielsen.

Generer liv til byen

Aktivitetsleder på Kilden, Bård Torstensen, jubler over vedtaket i formannskapet.

– Nå er det bare bystyret igjen, og jeg tror helt sikkert at det går gjennom der også, de kan jo ikke gjøre noe annet. Jeg ser store mulighet for fremtiden med mye gøy, som jeg ikke helt vet hva er ennå, sa han gledestrålende da avisa informerte om vedtaket like etter møtet.

Han er særlig glad for at et slikt felles øvings- og produksjonshus havner i sentrum.

– Jeg tror det vil generere en folkestim til byen. Her blir det unger, ungdom og voksne som vil gå inn og ut av dørene som vi bidra til mer liv i sentrum. Vi vil også få et større miljø der vi er mange som kan dra nytte av hverandre. Men først må vi krysse fingrene for at bystyret lytter til formannskapets innstilling og tar en beslutning, først da kan vi glede oss fullt ut, sa han.

Totalrestaurering

I tilbudet fra Kanalgården heter det at lokasjonen ligger godt til rette for sambruk med ulike kulturtilbud i området, vegg i vegg med Kilden Aktivitetssenter. Samtidig ligger det i kort avstand fra Arendal kulturhus som gjør det enklere å kommunisere mellom byggene. Med Kanalplassen og dens tilhørende scene rett på utsiden av dørene, ligger også forholdene tilrette for utendørs opptredener.

– Bygget vil gjennomgå en totalrestaurering for fasader, innredning og tekniske løsninger blir skiftet ut. Dette sikrer tidsriktige lokaler som tilpasses leietaker, samt at krav om universell utforming og energiforbruk ivaretas, står det i tilbudsdokumentet.

På grusbanen

Musikklivet har uttrykt stor misnøye og fortvilelse over at de fortsatt spiller på «grusbanen» mens idretten nyter godt av kunstgress. Mange mener også at det har vært en stor skeiv fordeling av midler mellom idretten og kulturen, og at mange av de nåværende øvingslokalene er helseskadelige. Nå ser det imidlertid ut som kulturlivet endelig skal få sitt sårt tiltrengte øvingslokaler. I dag benytter Arendal kulturskole seg av Munkehaugens lokaler, som en midlertidig løsning etter at de måtte flytte ut fra Arendal gamle rådhus.

– Dette er positivt for alle parter. Det kommer til å bli en synlig strøm av barn, unge og voksne i huset som på en måte blir et nytt kulturhus for musikklivet, sier Torstensen.

Bygget er også ment for å brukes til korps, bandøving og som et felles lokalt produksjonshus for kommunens øvrige kulturliv.