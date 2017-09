Nye krumspring fra Sturla

Annonse:

Komiker og programleder Sturla Berg har sagt opp jobben i TV2 og satser fullt på sitt nye soloshow. Lørdag inntar han byens storstue i Arendal kulturhus.

I sitt nye soloshow #DenFølelsen tuller 50-åringen med døden og byr på musikk og historier fra alle verdenshjørner.

Alvorlige temaer

Sturla Berg-Johansens inviterer publikum med på en uforglemmelig reise rundt hele jorden. I møte med alle menneskene han treffer på sin vei stiller han spørsmål ved kulturen deres og undrer seg over hvordan de tenker og mener.

– Dette showet er intenst og det er spennende. Det er til tider hysterisk morsomt, samtidig som det er balansert med musikalske godbiter fra pianist samt humoristiske innslag, skriver kulturhuset i en pressemelding.

Ifølge arrangøren snakker han mye om alvorlige temaer, på fullstendig vanvittig vis. Han forteller blant annet om morsom begravelse der alt går galt. Komikeren sier selv at han syns vi snakker for lite om døden.

– Vi mennesker snakker mye om fødsler, konfirmasjoner og bryllup. Jeg syns vi snakker for lite om døden, sier han.

Etter at han nylig fylte 50 år tidligere denne måneden gjør han seg noen tanker om alderen, alt den innebærer og erkjenner at han har kortere igjen å leve enn han har levd.

Befriende frekk

Det er ikke alltid Sturla Berg selv vet hvordan han har havnet i alle situasjoner han forteller om. Han begynner ofte en setning med «jeg vet ikke helt hvordan det skjedde…» og så befinner vi oss i Karibia, Sør-Øst Asia eller et sted i enorme Afrika.

– Like elegant som han har loset gjester og deltakere gjennom utallige TV-program, like elegant tar han sitt publikum med på en reise du ikke trodde var mulig. Han er til tider befriende frekk, og når showet er over vil du kanskje sitte igjen med #DenFølelsen, beskriver arrangøren.

I 2002 mottok Sturla Berg Komiprisen til NRK for standup, i 2008 vant han folkets pris under Gullruten og i 2010 vant han Leif Justers ærespris. Nå satser han på å vinne folks hjerter i med forestillingen #DenFølelsen.