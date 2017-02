Ny musikalsk vår på Munkehaugen scene

Munkebusiness arrangørforening er klar med vårens program spekket med kjente nasjonale og lokale artister.

– Vi er stolt over å ha en rekke kjente navn på plakaten i tillegg til flere lokale artister på scenen denne våren, sier Ole Johan Lillegaard, driftsleder på Munkehaugen.

Hardtslående sesongstart

Arrangørforeningen har ikke lagt på latsiden på bookingen denne sesongen. Hele ti konserter står på den musikalske agendaen, som ifølge Lillegaard inneholder store doser av kvalitetsmusikk. Kjente navn kan nevnes i fleng, som blant andre Sondre Lerche, Miss Tati, Marte Wulf, Paal Flaata og Eivind Stokke Fadnes fra Jim Stärk som skal holde låtskriveraften.

– Arendal Rockklubb starter sesongen til fredag med bandet «Pil & Bue», og med seg som support har de bylarmaktuelle «Dreamarcher». Rockklubben arrangerer også Wackenbattle senere i sesongen, der band kan kjempe om å komme til finalen i Oslo, opplyser Lillegaard i en pressemelding.

Stjerneskudd

Sjangermessig sprer musikken seg i alle retninger, fra eksperimentell jazz og hardrock til sarte viser og søt pop. Sondre Lerche tilhører nok sistnevnte søtpopsjanger, og er for mange godt kjent som mentor i TV-programmet «The Voice». Han slo gjennom som et stjerneskudd inn på den norske musikkhimmelen med albumet «Faces down» i 2001, og har siden gitt ut sju album. Han har opptrådt i Arendal ved flere anledninger, deriblant på festivalen Canal Street.

– Konserten på Munkehaugen scene i mars er flyttet til større lokaler på huset. Vi forventer stor publikumspågang her, sier Lillegaard.

Lokale plateslipp

På slutten av sesongen blir det to lokale plateslipp. Rockebandet «Underwing», som ble kåret til årets talent på Rytmisk fabrikk i 2016, slipper debut-EP’n «Kaele Upsweep».

– Bandet sprenger sjangergrensene ved å blande funk, grunge og progressiv rock i en og samme pakke. I løpet av kort til har Underwing blitt en livefavoritt på Sørlandet, melder driftslederen.

Arendalskomponist Lawrence Scott Weiby slipper også sin aller første plate med «I died for beaty».

– Han har tonesatt musikk til tolv dikt av den amerikanske 1800-talls poeten Emily Dickinson. Sangene ble skrevet allerede i 1986, nøyaktig 100 år etter hennes død, men ble ikke spilt inn før 30 år senere. Nå er han klar med plata der han har med seg et sterkt lokalt orkester med vokal, piano, saksofoner, trombone, fløyte, fiolin, el-bass, tuba og slagverk, sier Lillegaard.

– Har du en låtskriverdrøm?

I april byr arrangørforeningen på låtskriveraften med Einar Stokke Fadnes. Han er låtskriver, gitarist, pianist og vokalist fra bandet Jim Stärk, som siden oppstarten i 2001 har gitt ut fem album og en EP i tillegg til å spille hundrevis av konserter.

– Fadnes jobber nå med sitt første soloalbum, hovedsakelig spilt inn i hjemmestudioet på Tromøy. Denne kvelden bidrar han med gode tips til alle som har en låtskriverdrøm, melder Lillegaard.