Ny gjenbruksfest i byen

Annonse:

Thone Louise Frydenlund arrangerer på nytt Secondhandfestival i Torvgaten.

Torsdag 13. juli kan du sikre deg vintageskatter og mote til kuppriser i en av byens ellers nokså tomme gater.

Gjenbruksreise

Da Thone Louise Frydenlund mistet jobben i olja verket hun etter å finne på noe nytt å gjøre. Løsningen ble å etablere Folkets handelsmarked i 2015. Markedet ble arrangert med flere titalls utstillere som solgte alt fra brukte klær til home party-produkter i både Birkenlundhallen og på gamle Bråstad skole. Til tross for at alle utstillere var velkommen, var Frydenlund selv aller mest opptatt av gjenbruksartikler, secondhand og vintage. Det engasjementet resulterte i vår i åpning av egen butikk i Torvgata 7. Der har sju gründere gått sammen om å leie et lokale. Med å tilby alt fra café med kortreist mat og gjenbruksbutikk til fotostudio og østersfisking satser syv nyoppstartede gründere på å skape liv i den ellers nokså forlatte Torvgaten.

– Det er et gammelt nedslitt lokale, men vi har forsøkt å gjøre det fint her, smiler Frydenlund.

Gjentas

Gründerfellesskapet åpnet offisielt dørene 1. juni i år, men allerede i mai var det full rulle da lokalet ble brukt i forbindelse med Secondhandfestival, det årlige arrangementet Bynatt og Indietown. Tre selvstendige arrangement som gikk av stabelen samtidig, alle med sikte på å skape liv i sentrums torvkvartal hvor butikkene de siste årene har stengt dørene over en lav sko.

– Det gikk veldig bra sist. Vi hadde tre dager med full rulle. Den ene dagen var litt roligere enn de andre, men nå som vi kun har en dag blir det nok masse liv den dagen, smiler Frydenlund.

Hun forteller at suksessen i forrige omgang ble så stor at hun har fått forespørsler om å arrangere det samme i både Grimstad og Kristiansand. Det blir det imidlertid ikke tid til.

– Jeg har ikke rukket å printe ut plakatene enda. Det blir litt mye å gjøre for en person med både butikk og gjenbruksfestival, så dette blir nok den siste festivalen i sommer, forteller hun før hun viser frem vimpler hun har sydd selv og hengt opp for å pynte opp gata.

– Kommunen har ikke kapasitet til å pynte hele byen, du ser for eksempel at blomstene stopper her i denne gata så da må vi finne andre måter å gjøre det hyggelig på.

Etter sommeren legges gjenbrukskarrieren på hylla og Frydenlund setter seg tilbake på skolebenken for å jobbe videre med en bachelor i kunst- og håndverk.

– Dette blir litt som en sommerjobb, også kan det forhåpentligvis finansiere noe av studiene, sier hun.

Bugnende

Før den tid skal imidlertid Torvgaten fylles med kjøpere, selgere og genbruksklær. 14 utstillere er påmeldt, noen nye og noen som stiller på nytt etter forrige runde. Ifølge Frydenlund er det nok til å få Torvgaten til å bugne, men dersom noen har lyst til å prøve seg er det fortsatt mulig å melde seg på.

– I denne omgang har vi en mann som har meldt seg på, det hadde vi ikke i forrige runde. Og vi vil gjerne ha flere gutter til å selge klær, sier hun og legger til at gjenbruksklær ikke kun er for jenter.

– Du kan lette litt på klesskapet og få igjen noe av det du har betalt en gang. Jeg tenker litt sånn at mange bekker små. Med gjenbruk kan vi kutte ned på avfallet og i tillegg er det gøy.