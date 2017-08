– Neste år blir det kanskje to dager

Annonse:

I fjor var Spornesfestivalen et fire timers arrangement for barn. I år vokste festivalen til barnearrangement på dagtid og voksenkonserter på kveldstid. Og til neste år?

– Vi får se hvordan det går i år, vi har jo lyst til å holde på, men vi må ta en vurdering når vi er ferdige. Så satser vi på at det blir dobbelt så stort til neste år, sier Mari Dale.

Sammen med ektemannen Tom Rudi Torjussen kjøpte hun et gult lite hus like nedenfor Flademoen grendehus for snart tre år siden. Før det hadde de satset alt de eide og hadde på å kjøpe det gule huset og gjøre det om til sin virksomhet. Nå driver de to cafe med hjemmelaget mat, yogastudio og konsertlokale. Lørdag samlet de flere hundre mennesker til festival på Spornes.

Frivillige

– Hallo! Er det noe vi kan gjøre?

Naboer og andre frivillige kommer gående oppover gressletta mellom Studio Spornes og Flademoen grendehus. Totalt arbeider mellom 20 og 30 lokale folk som frivillig på Spornesfestivalen.

– Bare ta dere en runde og snakk med Hege der nede, instruerer Mari før hun forklarer:

– Det er kjempemange som har meldt seg som frivillige og spurt om de kunne hjelpe til. Vi har ikke vært helt sikre på hvor mange vi trengte, så det var godt noen kunne steppe inn i siste liten.

Liv

Det yrer av liv på plassen. Flere hundre mennesker er møtt opp allerede på dagtid, og barna hviner av glede fra krumspringene de innleide klovnene finner på. Snart skal Tromøys egen popstjerne Raylee gå på scenen, og barna begynner å trekke innover med ballongdyr på hodet, mens de sleper etter seg store oppblåsbare sofaer. Noen har funnet veien til den lokale kunstneren Anne Buliens eget festivaltelt. Her får barna male egne små kunstverk i tillegg til at de kan bli med på et digert samarbeidsverk mellom kunstneren og festivalgjengerne.

– Jeg har laget et fantasifullt landskap som inviterer til å gjøre hva som helst, så er det bare å male oppå. Ingenting er feil. Dette er en familiefestival hvor både barn, ungdom og voksne skal få være med å male. Det er maleglede og å bruke farger som er viktig, forteller Bulien om kunstverket som utover kvelden skal danne bakgrunnen for konsertene på scenen.

Vekst

Festivalen som finner sted et lite steinkast unna Spones’ strender, bølger og rullestein har doblet seg i størrelse siden i fjor. Da kom en liten fire-timers festival med fokus på barna til, som et svar på alle voksenkonsertene som var arrangert.

– I fjor hadde vi egentlig festival bare med fokus på barna. Fra klokka to til seks. Det var veldig hyggelig, og vi ville gjøre det igjen, men så tenkte vi at det var fint å gjøre noe for hele familien, de voksne også. Så da bare utvida vi barnefestivalen til å bli dobbelt så stor som i fjor, smiler Mari, og legger til at fordobling av størrelsen på festivalen ikke fungerer proposjonalt med arbeidet.



– Det har vært så mye opprigg at du skulle tro vi skulle ha festival en hel uke, ler hun

Tom Rudi er enig, men presiserer at alle de små detaljene må være på plass for at folk skal få en god opphevelse.

– Det er mye arbeid, men ting ligger i detaljene, så da må man bruke litt tid på det, sier han.

Populære konserter

Tom Rudi er en god kjent trommeslager, og i tillegg til egne spillejobber er han ansvarlig for intimkonsertene på studioet.

– Nå blir intimkonsertene gjerne utsolgt på en times tid, så det er jo helt fantastisk, forteller Tom Rudi.

Det er etter hvert blitt mange kjente navn på sporneskonsertene. Jonas Alaska, Elvira Nikolaisen, Minor Majority, Ole Paus, Thom Hell og Jim Stärk for å nevne noen. Sistnevnte vendte tilbake for å avslutte Spornesfestivalen lørdag kveld.

Idet sola går ned og augustfukten inntar lufta er det på tide for barna å trekke hjem til sengene sine. Jim Stärk skal gå på scenen med orginalbesteningen fra Morning Songs, Hans Martin Austestad er klar, Dj Jan skal få stemninga opp, og Birger Emanuelsen og Dan Aleksander Andersen bidrar med litterære innslag.

Neste Skral?

Det yrende livet på gressletta på Spornes er ikke så ulikt hagefesten som var utgangspunktet for Skral festival i Grimstad. Mari og Tom forteller at de ikke er fremmede for tanken på at de to nå legger et lignende grunnlag.

– Jeg spilte på Skral, så det vet jeg alt om. Da var det en som sto inni sikringsboksen og holdt oppe automatsikringen utover kvelden da det begynte å bli fuktig i været, for at det i det hele tatt skulle gå. Han skalv skikkelig på arma og da han måtte bytte arm gikk alt av lyd og lys, også opp med den andre arma. Jeg håper det går litt bedre i kveld! sier Tom.