Musikkteater premiereklare med ellevill «crazy» komedie

For femte år på rad setter Arendal musikkteater opp musikal i byens storstue, denne gang med komedien «The Producers».

Først var det Bør Børson, så My Fair Lady før den blodige Sweeney Todd sto på programmet i 2015. I fjor presenterte musikkteateret familieforestillingen Trollmannen fra Oz og i år blir det «crazy» komedie med historien om Brodway-produsenten som skal lage en forestilling som er så dårlig at den tas av etter en kveld, for så og stikke av med pengene.

I rute

Ifølge instruktør Marianne Løge, produsent Leif Gerhard (Liffe) Andersen og musikalsk leder Leif Rino Müller er ensemblet godt i rute. Skuespillere, sangere og orkesteret med 18 lokale musikere har øvd jevnt og trutt gjennom hele høsten og vinteren, nå er de klare for premiere torsdag 30. mars.

Perfeksjonist

Årets oppsetning «The producers» er basert på den amerikanske komikeren Mel Brooks film fra 1968. Ifølge instruktøren er det ikke mye som gjenstår før de igjen åpnet teppet og ønsker velkommen til forestilling, for femte gang.

– Da vi startet opp var planen egentlig at vi skulle by på forestilling annenhvert år, slik ble det imidlertid ikke, sier hun idet vi tar turen innom et lager på Stoa der hun og Liffe er i full gang med å male kulisser og sceneeffekter til neste ukes forestillinger.

Helt siden vinterferien har de to nærmet bodd i lokalene de har fått låne av Norac. De har bygget tankser, duehus og skap i tillegg til en rekke mindre effekter til bruk i stykket. De er begge nøye på de små detaljene, selv om de noen ganger ikke er synlige for andre enn dem selv.

– Det er bare sånn vi er. Jeg liker at ting skal være ordentlig, og selv om ikke publikum ser at jeg for eksempel har malt på glitter akkurat der eller at baksiden på skapet har en spesiell farge, så vet jeg det. Jeg blir gal hvis ikke alle detaljene er på plass og innbiller meg at de små usynlige tingene likevel bidrar til å løfte det store bildet. Akkurat nå maler jeg de tyske jernkossene på tanksene rosa – med glitter, det var det nok ikke noen av tyskerne fra krigens dager som hadde trodd skulle skje noen gang, sier Marianne og ler litt av sin egen perfeksjonisme.

– Vi må nevne at vi har fått litt hjelp til snekring og andre småting, vi har ikke vært helt alene om å gjøre jobben, legger Liffe til.



Jubileum

Marianne, Liffe og Leif Rino kan se tilbake på fem spennende år i musikkteateret, og de er alle enige om at det har vært gode år. Noen stor markering blir det imidlertid ikke, det vil de vente med til de fyller ti år.

– Det er ganske fantastisk å se tilbake på disse årene. Tanken var jo at vi skulle servere en oppsetning hvert andre år fordi vi ikke trodde vi ville klare en såpass stor produksjon hvert år. Men folk nærmest forlangte at vi skulle fortsette med en gang etter den første forestillingen, så gjorde vi det. Vi har hatt utrolige gode folk med oss både i orkester og blant skuespillere, og det har vært enklere enn det vi trodde da vi starta, forteller Liffe.

Han betegner alle de fire foregående forestillingene som suksesser. Det har vært godt besøkt og folk har strømmet på til audition hvert år. Av de stykkene musikkteateret hittil har presentert er «The Producers» mest sannsynlig det mist kjente. Det bekymrer likevel ikke verken produsent eller instruktør. De er overbevist om at publikum vil like oppsetningen som er fullspekket med humor og galskap.

– Selv om dette stykket ikke er så kjent som My fair Lady, Bør Børson, Sweeney Todd og Trollmannen fra Oz så har det likevel vært stor pågang både til audition og billettsalget hittil, forteller Liffe.





Nazihumor

Historien i stykket handler om to teaterprodusenter som planlegger å bli rike ved å overselge billetter til en Broadwayflopp som er så dårlig at den blir tatt av etter første forestilling, slik at de deretter kan stikke av med pengene. Dette blir starten på en ellevill jakt etter tidenes dårligste manus og de mest ubrukelige skuespillerne man kan finne.

– Det er mye galskap og humor men også kjærlighet og vennskap i denne forestillingen. Dette er en virkelig godbit av en crazy-komedie du ikke bør gå glipp av, sier Marianne og Liffe.

I stykket møter man forskjellige type karakterer fordelt på mindre og større roller. Geir Høie Ludvisgsen spiller hovedpersonen Max Bialystock, som er den mislykkede produsenten på Broadway. Han beskrives som både egoistisk og grådig med en natur som kan være svært skremmende. Esben Holm Eskelund spiller rollen som Leopold «Leo» Blom, som er en grå, nervøs og engstelig regnskapsfører med stadige panikkanfall. Gunn Mariann Arnesen debuterer i musikkteateret i rollen som Ulla Inga Hansen Benson Yansen Tallen Hallen Svaden Swanson – en svensk skuespiller som søker en rolle i Max og Leos produksjon «Det våres for Hitler», som bugner av ellevill nazihumor. Stephan Hergel fyller rollen som Roger Elizabeth De Bris og blir beskrevet som den verste regissøren som noensinne har levd, og Rune Gullhav blir å se i rollen som den gale Franz Liebkind.

– Franz er en tidligere nazist som har skrevet en musikalsk hyllest til Adolf Hitler med tittelen «De våres for Hitler» som de to hovedpersonene Max og Leo vil kjøpe og produsere, forklarer Liffe.

Kjell Johansen bekler rollen som Camen Ghia og Anne Tvede Mortensen er tilbake i musikkteateret i rollen som en rik gammel enke.

Vi er glade for å ha Anne Tvede Mortensen med på scenen igjen. Hennes tolkning av Hold Meg – Ta Meg er strålende. Hold meg-Ta meg er en rik gammel enke med nymfomantendenser som investerer ganske blindt i Max sine produksjoner, forklarer Liffe og Marianne.