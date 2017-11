Musikk med Arendal som kulisse

Annonse:

Kjærlighet til Arendal by skinner gjennom skylaget når Solveig Andersen lanserer sin første musikkvideo.

Det er søndag morgen. Regnet henger tungt i lufta, brune blader blåser rundt på bakken og høsten har inntatt Torvgaten og Østre gate i Arendal sentrum for alvor.

I antrekkene til de rundt 30 menneskene som synger, danser og kler av og på seg kostymer er det imidlertid lite som minner om høst. Syngende damer river av seg søppelsekker og avslører at de har fargerike 50-tallsinspirerte hatter og kjoler under. Ei motorsyklist med gul hjelm river av seg pelsjakka, viser peacetegn med hendende og stikker tunga ut av munnen med et stort glis. Noen trompetister står i en trapp og lirer av seg strofer. På et gatehjørne vekker en turkis amerikaner oppmerksomhet. Og fra tid til annen skifter hovedpersonen selv fra fargerike skjørt og pelshatt til en gull- og grønnfarget coctailkjole fra en svunnen tid. Solveig Andersen holder på å spille inn sin aller første musikkvideo, og synger av full hals: «Don’t matter what you look like, just as long as you are pleased”.

Musikkvideo

Hadde ikke 19 år gamle Johannes Nannestad beveget midt imellom den fargerike gjengen, ville nok de fleste forbipasserende lurt på hva som skjedde, men kameraene og musikken som blåses utover kvartalet avslører at her pågår musikkvideoinnspilling.

Solveig selv er strålende fornøyd og fryktelig stresset på en gang. Inni hodet sitt har hun en idé om hvordan låta hun har skrevet både musikk og tekst til skal se ut på film, men blir det sånn hun hadde tenkt? Vil hun klare å få Arendals søndagstomme bygater til å se ut som en jazzete New Orleans-gate?

Debut

I februar ble hovedpersonen i musikkvideoen platedebutant. Da ble låter hun hadde nynnet, flikket og endret på i flere år samlet på plata « Satisfied with sensible shoes». Åtte måneder senere har Solveigs sang blitt anmeldt til terningkast fem i Arendals Tidende, hun har spilt på hovedscenen på Canal Street og sangene hennes er blitt tilgjengelige på online strømmetjenester. Når hennes første musikkvideo lanseres i løpet av de neste ukene er Solveig fortsatt ikke ferdig.

– Jeg har mange flere musikkvideoer planlagt i hodet. Skomakerverkstedet hvor jeg jobber litt skal være involvert i mange av dem. De neste videoene blir kanskje litt enklere og mindre skala. Jeg får se hvordan dette her blir, sier hun.

Filosofien bak Solveigs plate er enkel: Hvis alle er gode mot hverandre ville verden blitt et bedre sted å leve. Og for at verden skal bli et bedre sted å leve må jo plata ut i verden.

– Helst skal den ut til hele verden. Ikke fordi jeg er så opptatt av å bli ei stjerne, det har jeg sikkert vært i perioder, men det er mest fordi jeg mener jeg har noe viktig å si. Jeg har fått folk til å grine av å høre på sangene mine, til å føle noe. Jeg tror virkelig de er bra, og jeg kan ikke tro noe annet enn at de skal slå an, sa hun til Arendals Tidende da plata ble lansert.

God nok

Den høstlige og hustrige følelsen i bygatene slipper plutselig litt taket. Tåka letter, bakken begynner å tørke opp og sola får såvidt stikke litt gjennom skylaget. Nå gjelder det å smi mens sola er varm. Solveig dirigerer etter beste evne de frivillig oppmøtte til å stå og småprate tilfeldig mens kameraet glir forbi, så skal det danses i refrenget til «Fashion Sucks». Låta som handler om at det ikke spiller noen rolle hvordan du ser ut, så lenge du er deg selv og er stolt av den du er.

You better stand up,

And shout.

Be yourself and have no doubt

Solveig har startet et damekor som heter Divas, og damene derfra stiller naturligvis opp på en dag som denne. De har sunget med på sangene hennes før, blant annet da hun sto på hovedscenen under Canal Street. De kan tekstene og forstår raskt hva hun vil ha dem til å gjøre. Barn, musikanter, og andre som er stilt opp trenger litt mer instruks for å forstå akkurat når de skal kaste seg inn i dansen, hva de skal synge og hvordan de skal synge med. Kameramann Johannes har imidlertid overblikk over hele situasjonen og gjør tegn med hendene til at det hele skal gjennomgås en gang til så snart scenen er ferdig. Gang på gang, frem til han er fornøyd.

– Jeg kjenner litt på at så mange stiller opp frivillig i så mange timer, men heldigvis er det ingen som klager. Det er helt enorm at de er her så mange timer uten betaling, sier Solveig med et takknemlig smil.

Et slag for byen

Hun var ikke i tvil om hvor musikkvideoen skulle spilles inn, det har hun sett for seg helt siden hun skrev låta.

– Det er bare at disse gatene kom opp i hodet mitt med tanke på den sangen. Jeg syns det er vakkert i Arendal og spesielt den delen har ikke fått så mye oppmerksomhet, sier Solveig.

Parallelt med Solveigs planlegging har et byutviklingsprosjekt i regi av Doga, Norsk design og arkitekturseter, gått sin gang. Et prosjekt hvor Arendal kommune er en av tre testkommuner som prøver ut forskjellige strategier for å skape liv i tomme butikklokaler. Nettopp de gatene Solveig spiller inn musikkvideo i har vært fokus i prosjektet. Leder for sentrumsselskapet Arendal by, Hanne Guldbrandsen, håper også at snutter fra musikkvideoen kan brukes når Doga skal presentere pilotprosjektet ved veis ende neste sommer.

– Jeg syns det er kjempehyggelig at hun bruker det området og vil ha fokus på resten av byen. Hun er en skikkelig arendalspatriot og bypatriot, så hun må bare ta kontakt og vi er gjerne sparringspartnere med å hjelpe henne videre. Det er gutsy å stå i utfordringer selv om været er utfordrende og det kommer motgang, sier Guldbrandsen.

Arendal i mitt…

Og at Solveig er en bypatriot er det ingen tvil om. Hun er gla for å kunne vise frem musikkvideoen sin nå, men det kommer mer. Det lover hun.

– Nå som byutviklinga har rettet fokus dit har det hjulpet litt, men jeg syns fortsatt det var fint å vise frem disse gatene. Om jeg lager flere musikkvideoer skal jeg nok ha med mer av byen også. Det kommer kun til å være byen i musikkvideoene mine, for jeg er stolt av byen min, sier hun før hun synger og danser videre og gjør seg klar til neste kostymeskift.