Klassisk musikk med nachspiel

Onsdag er det duket for en klassisk opplevelse helt utenom det vanlige, når Leif Ove Andses og det prisvinnende orkesteret 1B1 inntar Arendal kulturhus, og deretter inviterer til narchspiel i Bankgården.

Konserten er i regi av Canal Street, Bankgården, Rolf Erik Nilsen og orkesterets musikalske leder og fiolinist Jan Bjøranger.

Nye opplevelser

Når 1B1 inntar Arendal har de med seg den kjente pianisten Leif Ove Andsnes, Lars Anders Tomter på bratsj og Jan Bjøranger på fiolin. Sammen skal de bidra til å gi arendalittene en helt ny klassisk opplevelse, ifølge arrangørene.

Orkesteret 1B1 ble stiftet i 2008 og har gjort stor suksess på tre kontinenter. De har mottatt Spellemannsprisen for årets beste klassiske innspilling i 2015 og blitt omtalt som en av de sju viktigste prosjektene på den klassiske musikkscenen i USA. Det er et ungt orkester bestående av musikere som underviser ved Universitetet i Stavanger og musikkstudenter derfra, fra Griegakademiet i Berge og Universitetet i Agder samt medlemmer av Stavanger Symfoniorkester. De ga ut sin første plate i 2012 sammen med Martin Kuuskmann og Lars Anders Tomter. I 2014 kom plata Holberg Variations med tre svært ulike versjoner av Griegs Holbergsuiten sammen med pianisten Christiand Ihle Hadland og jazzkomponisten Erlend Skomsvoll. Denne utgivelsen førte til Spellemannsprisen i 2015.

Mozart på nattklubb

Konserten i Store Torungen blir i Mozarts tegn. På programmet står kjente stykker som Overture til Figaros Bryllup KV 492, Sinfonia Concertante i Ess-dur for fiolin, bratsj og orkester KV 364, Overture til Cosi fan tutte KV 588 og Pianokonsert nr 20 i d-moll for piano og orkester KV 466. Mens konserten i kulturhuset er i den mer tradisjonelle formen, garanterer arrangørene at narchspielet i Bankgården kommer til å by på flere overraskelser. Rolf Erik Nilsen sier til Arendals Tidende at tanken er å få folk til å danse etter et klassisk orkester, samtidig som de kommer tett på musikerne.

– Vi skal skape skikkelig nattklubbstemning der det kommer til å svinge så mye at folk kommer til å få lyst til å danse, lover han.

Rampete

Nilsen traff Bjøranger helt tilfeldig på en kafé der de kom i snakk.

– Jeg bor i Grimstad og han har barn i Grimstad, allerede der hadde vi en fellesnevner. Han fortalte meg at han ønsket å komme i kontakt med et sted der folk er sultne på nye konsertopplevelser, og da tenkte jeg på Arendal som har så stort musikalsk miljø, forteller Nilsen.

Så begynte ballen å rulle, og den stoppet ikke før den var helt i mål.

– Jeg utfordret Bjøranger til å få orkesteret til å gjøre noe som er litt annerledes. Det er et ungt orkester med høy kvalitet og mange solistspirer som er klare for å være litt rampete på narchpiel. Publikum vil få høre urfremføringer på klassiske versjoner. Hva Bjøranger har valgt av repertoar vet jeg ikke, men jeg vet at både Mats Aronsen fra Canal Street og gitarist Bård Thorstensen syns det er kjempekult, og da blir det bra, sier han entusiastisk.

Kunstnerisk suksess

Historien om 1B1 er et eventyr med alle ingredienser.

– Dette modige, ungdommelige og oppfinnsomme ensemblet har hatt en enorm kunstnerisk suksess med fantastiske mottakelser i Norge, Europa og Asia, beskriver Nilsen, som etter denne konserten håper at orkesteret vil komme tilbake til Arendal fast et par ganger i året.

– Min drøm er at orkesteret skal bli noe for Arendal, som et bidrag til byens kulturbilde, slik som Griegfestivalen er for Bergen. Og er det et sted som det det finnes muligheter, så er det i Arendal. Her finnes det en veldig god galskap som er mye bedre enn i Grimstad. Det hadde vært flott om de kunne komme et par ganger i året og være i noen dager av ganger, de kunne blant annet samarbeidet med kulturskolen, sier Nilsen drømmende.