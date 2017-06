Motbakkefestival: – Det viktigste arrangementet i Arendal uten tvil

Annonse:

Årets motbakkefestival ble avviklet tre dager til endes i strålende solskinn med mange ulike arrangementer på programmet, mandag, tirsdag og onsdag sist uke.

Arrangørene høstet mye skryt og godord, blant annet fra rådmann Harald Danielsen som uten tvil mener at Motbakkefestivalen er det viktigste arrangementet i Arendal.

Et rausere bymiljø

Arendal kommune og Mental Helse og Med Hjerte for Arendal står bak arrangementet, som er en festival for alle som en eller annen gang i løpet av livet har møtt på en motbakke.

Festivalen skal bidra til å skape et rausere bymiljø gjennom positive sosiale aktiviteter. Festivalsjef Irene Dahlen Olsen er svært fornøyd med gjennomføringen av årets festival som gikk av stabelen fra mandag til onsdag sist uke.

– Været har vært på vår side, og det har vært veldig god oppslutning. På de tre åra vi har arrangert festivalen er nok dette det beste året med tanke på besøkstall på arrangementene våre, sa festivalsjefen til Arendals Tidende på avslutningsfesten onsdag kveld.

Motbakkefest

Festivalen ble avsluttet med Motbakkefest på Kanalplassen som var dekket opp med border og benker, musikalsk scene og gratis pølser, kaker, saft og kaffe til alle, og folk strømmet på til arrangementet. Kommunens eget band, Hot Scooters åpnet festen med en times lang konsert, etterfulgt av Arendal Big Band. Irene Dahlen Olsen takket deltakere, frivillige og publikum for god oppslutning, og ga deretter ordet til rådmann Harald Danielsen, som roste festivalen langt opp i skyene.

– Alle har en eller annen gang møtt på motbakker i livet, og det handler om å ha forståelse og respekt. Jeg vil gjerne takke alle dere som står bak festivalen med et så viktig tema. Dette er det viktigste arrangementet i Arendal uten tvil, sa han.

Gatefotball

Gjennom uka har festivalen satt preg på sentrum og områdene rundt med et aktivt program. Frivillige har bidratt til å skape den gode stemningen, og har farget byen med sine røde T-skjorter. Det har vært sykkelrebusløp i sentrum, båttur til Torungen, musikk, fiskekonkurranse og ikke minst den populære gatefotballturnering på Sam Eydes plass der 22 lag stilte til start i år.

– Vi har fått vist hvem vi er, og ingen har vært redd for å skille seg ut ved å delta, Dahlen Olsen.

Gjennom hele onsdagen foregikk gatefotballturneringen med lag fra hele landet, og ifølge primus motor og pådriver Are Trondal har det aldri før vært så mye publikummere til kampene.

– Det har vært en helt fantastisk dag med god stemning, fint vær, masse publikum som heier fram lagene sine og mange artige kamper, sa han.

Arendal gatefotball endte på en god andreplass i turneringen, kun slått av Phønix Haga fra Mysen i Østfold.

Med lag fra både politi, nav og kommunens politikere ble det til tider høy stemning, og i den første kampen mellom politiet og Arendal gatefotball ble det nesten dramatisk i kampens hete på kunstgressbanen med kraftige kollisjoner, knall og fall. Arendal gatefotball vant suverent over politiet i den første runden, og kunne stolt slå seg på brystet og hovere etter kampen. På slutten av dagen var det showkamp mellom ØIF Fotball og Proflex United, som bidro til å skape ekstra stemning både på banen og blant publikum med sitt humørsmittende fotballspill.

Her er resultatene fra turneringen:

1 Phønix Haga, fra Mysen i Østfold

2 Arendal Gatefotball

3 Tønsberg FA –

Videre rekkefølge:

4 Vennesla

5-8 FA Stavanger

5-8 GØTZ 1

5-8 Kirkens Bymisjon

5-8 Tyrili 1

