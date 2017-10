Melodisk skandinavisk jazz i fri utfoldelse

Annonse:

Det blir moderne skandinavisk jazz når Arendal jazzklubb inviterer til konsert med «I.P.A», torsdag kveld i Lille Torungen.

Den norsk-svenske kvintetten har servert sterkt og fyldig brygg i Don Cherry-tradisjonen i snart ti år.

Best «live»

I fjor ga de ut sitt fjerde album «I just did say something» på det amerikanske indieselskapet Cuneiform.

– Denne plata fikk naturligvis gode kritikker over hele linja, heter det i en pressemelding fra jazzklubben.

Ifølge jazzentusiastene i klubben er bandet om mulig enda bedre live enn på plate.

– Sterke egenkomponerte låter blir spilt med åpne ører og stor energi i et finslipt og glitrende samspill, beskriver Frank Kvarstein.

Muskerne i I.P.A består av Atle Nymo på saksofon, Ingebrigt Håker Flaten på bass, Magnus Broo på trompet, Mattias Ståhl på vibrafon og Håkon Mjåset Johansen på trommer.

– Når fem av Skandinavias beste og mest rutinerte musiekre kommer sammen, er det ikke annet å forvente enn at det blir kvalitet i alle kanaler, utdyper Kvarstein.

Melodisk

Musikalsk har I.P.A hentet inspirasjon fra folk som Don Cherry, Ornette Coleman og Albert Ayler. Bandet har utviklet et musikalsk uttrykk basert på melodiske komposisjoner kombinert med friere materiale.

– Samtlige bandets plater har høstet flotte kritikker, og de har hatt en omfattende turnévirksomhet i Norden, europeiske land, Canada, USA og Kina samt at de har spilt på Moldefestivalen. Dette er ekte, akustisk jazz for samtida, melder jazzklubben.