Kraftig snuoperasjon for fritidsklubben på Kilden

Som et resultat av innspill fra Ungdommens bystyre i høst, har Kilden ungdoms- og aktivitetsklubb fått midler til å bemanne en hundreprosent stilling.

Ungdommene ønsket endringer på fritidsklubben, det har både de ansatte på huset og kommunen tatt på alvor.

Kritikk fra ungdommen

– Nyansettelse og tilskudd skyldes saken som kom fra Ungdommens bystyre (Ub) i høst med sterkt fokus på de unges oppfatning av Kilden, og deres ønsker om å fornye og forbedre tilbudet, forteller kultursjef i Arendal kommune Linda Sætra.

Kilden fikk store kutt i ressursene da Robert C. Nordli og Terje Eikin, som begge var ansatt på Kilden, ble valgt inn som ordfører og varaordfører høsten 2015. Det ble besluttet ikke gå inn med ekstra ressurser, og aktivitetsleder Bård Torstensen, som jobber i en 50 prosent stilling, ble sittende igjen nesten alene for å utføre nesten alle oppgavene på huset der han ivaretok både grendehuset og ungdomsklubben i en periode. Det medførte naturlig nok mye merarbeid for Torstensen. I april ble imidlertid Marie Skeie Bartholdsen ansatt i en 50 prosent stilling for å ivareta ungdomsklubben. Etter et utspill i oktober fra nyvalgt leder i Ungdommens bystyre, Jesper Larsen, som kritiserte tilbudet og mente at Kilden ikke er for alle unge i kommunen, ble igjen bemanningsbehovet belyst, også politisk. Ungdommene mente dessuten at store endringer på huset burde iverksettes, og at de selv skulle få større innflytelse på hvordan tilbudet bør være. Høyrepolitiker og bystyrerepresentant Benedikte Nilsen leverte også inn en interpellasjon om behovet på Kilden sist sommer.

– Vi var også veldig glad for å få besøk av representanter fra kultur og næring i høst. De fikk en full presentasjon av både huset og våre tanker rundt driften, og vi opplevde at de fikk en mye større forståelse av hva vi driver med, forteller Sætra.

Nuoperasjon

Kilden går nå inn mot en ny vår med helt nye tanker og visjoner, og søker etter en egnet person som skal engasjere seg i å snu trenden på huset, som ifølge ungdommene har vært noe traust.

– Vi lever ikke i 1980 lenger, vi må tenke fremover. Vi går definitivt mot lysere tider, og vi er på jakt etter rette person som skal tiltre i en nyopprettet full stilling. Personen som skal begynne her skal være en slags hussjef som skal ha oversikt over hele huset og være vårt ansikt utad. Denne personen må ha masse engasjement for kulturlivet, tørre å tenke nytt og kunne ta Kilden gjennom en snuoperasjon. Det er dette ungdommen har etterlyst, og nå kaster vi kortstokken opp og starter på nytt, sier kultursjefen.

– Eksplosiv økning

Torstensen og resten av de deltidsansatte på Kilden ser fram til å få inn en person som kan bidra til nytt fokus på huset.

– Det har vært en eksplosiv økning på huset det siste året. Første halvår i 2016 viste at vi hadde 72 forskjellige konstellasjoner som brukte huset, og det er veldig mye, sier Torstensen.

Etter påtrykk fra ungdommene blir det store endringer fremover. Alle gamle systemer skal plukkes fra hverandre, og nye rutiner skal bygges opp fra grunnen, på ungdommenes premisser.

– Det blir en helt ny modell, og vi har hatt mange kreative møter den siste tiden. Det er mye som ikke har landa ennå, og vi må vente på den nye personen som forhåpentligvis kan begynne snart, men vi kan love at ungdommene vil merke at det er positive endringer på gang, sier Torstensen.

Tok ungdommen på ordet

Et direkte utspinn fra samarbeidet med Ub er en konsert som skal arrangeres førstkommende fredag i forbindelse med Arendal vinterfestival, der rapperen TIX inntar Kildenhuset.

– Dette er et direkte ønske fra ungdommen. På spørsmål om hva de ønsket var svaret klokkeklart. «Vi vil ha TIX» sa de, og da får de det, smiler aktivitetslederen, og legger til at ungdommene selv ordner alt til konserten.

– De ordner alt fra plakater, planlegging og markedsføring. Vi var også så heldige at vi fikk 25 000 kroner fra vinterfestivalen til dette arrangementet, sier han fornøyd.

Det gode samarbeidet med Ub er også et direkte resultat av et møte Torstensen og Bartholdsen hadde med ungdommene sammen med Arendals Tidende i november i fjor. På dette møtet fortalte ungdommene åpenhjertig om hva de savnet og hvilke tanker de hadde om å forbedre eksisterende tilbud, noe de ansatte på huset viste seg å ta svært alvorlig.

– Vi jobber for ungdommene, og da er det deres meninger som betyr noe. Det var godt å få i gang en skikkelig dialog, sier Torstensen.

Noe av det som allerede er gjort, er å lage et større skille mellom ungdomsklubben og grendehuset.

– På grunn av at huset er så mye brukt har unge og eldre glidd om hverandre i ungdomskafeen, og det var noe av det de unge syns var dumt. De ønsket å beholde fritidsklubben som et tilbud til dem under 18 år. Dette har vi tatt på ordet og gjort noe med. Når det er fritidsklubb er nå den øvre aldersgrensa 18 år i kafeen og på diskoteket. Alle de andre aktivitetene på huset er selvfølgelig åpen for alle slik det alltid har vært, sier Bartholdsen.

Ny profil

Sætra påpeker at det er brukt mye tid på grunnleggende planlegging i samarbeid med ungdommene selv.

– Vi må være sikker på retningen og bruke tid, og det handler om å være tålmodige. Vi må ta ungdommen på ordet, og samtidig prøve å ha parallelle prosesser på gang. Det handler mye om holdningsendringer, sier hun.

Bartholdsen er svært fornøyd med utviklingen på klubben, og hun har tro på en nye og bedre fremtid på huset, både for de som jobber der og for de som bruker stedet.

– Vi jobber jo med ferskvare her, ungdommen er den beste ferskvaren vi har, derfor er det viktig å gnu på når de viser oss vei, sier hun.

På spørsmål om hva brukerne av fritidsklubben vil merke fremover, svarer Bartholdsen at det først og fremst vil bli en tydeligere og bedre oversikt over aktivitetene.

– Det blir et merkbart bedre samarbeid og vi skal ta ungdommene med på planleggingen slik at alle drar i samme retning, sier hun og fortsetter:

– Vi tenker helt ny profil både for bygning og innhold, og vi har blant annet inngått et samarbeid med interiørlinja på Sam Eyde videregående skole som skal hjelpe oss med å fremme forslag til forandringer slik at det blir en rød tråd. Det skal være noe de unge liker, det skal handle om ungdom, kultur og aktivitet, poengterer hun.