Kokkekurs skal få barn til å like fisk

«Jeg liker ikke fisk» er en uttalelse mange foreldre har hørt fra barna sine. Kokkekurs for barn i alderen fem til fjorten skal få dem til å like fisk på en ny, lærerik og spennende måte.



– Jeg liker egentlig ikke fisk, men dette likte jeg veldig godt, det var mye mer smak i dette enn de jeg har smakt før, forteller ti år gamle Lilje Linnea med munnen full av fiskepinner som hun selv har laga selv helt fra bunnen, mandag kveld på Sandnes skole.

Sjømat

I regi av «Margit Vea AS», som også står bak kokeboka og TV-programmet «Kjøkkenpatruljen», arrangeres det kokkekurs for barn på Tromøy. Kursholder Lena Torsvik Narjord har arrangert flere kokkekurs på Sandnes skole i regi av «Margit Vea AS».

– Vi har fått tildelt midler til å lage kokkekurs med sjømat i fokus for barn i alderen seks til fjorten år. Det handler om å få barn til å like sjømat ved at de lager den selv, forteller Lena.

Kurset har blitt veldig populært, og selv om mange av barna ønsker å være med flere ganger, er det ikke rom for det ennå. Flere barn står i kø for å delta på kurset.

– Vi har 20 barn på hvert kurs, og det er tredje gang vi arrangerer dette nå. Barna syns det er veldig morsomt, det er stor pågang og mange har lyst til å komme tilbake. Foreløpig kan vi kun tilby en gang per elev, forklarer Lena, som også jobber som lærer på skolen.

Fiskepinner

Kurset er uavhengig av skolen, men de har fått låne skolekjøkkenet på Sandnes skole gratis, fordi det er et gratis tilbud til barn. Her lager barn helt nede i fem år en fullverdig middag, og dagens meny er hjemmelagede fiskepinner med en drue-rømmesalat. Ivrige barnehender vender fisken i egg og griljermel og steker dem i panna. Barna er delt opp i grupper, noen lager salat til middagen mens andre har fått ansvar for å kutte frukt til desserten. I kjøkkenlokalet jobbes det seriøst med tilberedning av maten, det skal både smake godt og se godt ut. Hver enkelt har fått tildelt sine oppgaver, et ansvar som barna tar helt på alvor. Alt gjøres av barna selv, noen dekker bordene og andre vasker opp før servering.

Gode smaker

Ti år gamle Erlend Terkelsen er en av dem som har fått ansvar for å lage fiskepinner på sin gruppe. Han gjør siste finish med stekingen før de skal serveres. På spørsmål om han syns det er vanskelig, benekter han det med kraftig hoderisting.

– Nei det er ikke vanskelig, men det er litt vanskelig å få det til å se fint ut. Noen av fiskepinnene går litt i oppløsning, men de smaker like godt, forklarer han mens han forsiktig snur på den halvstekte fisken.

Nicolas Hansen sju år dypper den oppkuttede fisken i egg og mel før den skal stekes og bli til fiskepinner. Utfordringen er å få fisken til å holde fasongen når de blir klissete, men det tar han med stor fatning.

– Det er veldig gøy å lære å lage mat, og det er gøy å spise den etterpå, sier han litt sjenert mens han systematisk dypper først i egg og nøye pakker fisken inn i griljermel før han legger fisken side om side på en tallerken.

Stolte kokker

Etter at maten er ferdig laget, benken ryddet og oppvasken tatt, er det tid for felles middag. Hver gruppe dekker på sitt eget bord, og alle, uten unntak, gleder seg til å smake på maten. Tobias seks år, Julia fem år, Lilje Rennea snart elleve år og Elias på ti år er alle enige om at deres gruppe har vært veldig flinke.

– Vi har laga både middag og dessert, og det har vært veldig gøy. Det er ikke vanskelig i det hele tatt. Nå kan vi lage middag til mamma og pappa, sier de fire kokkene.

Lilje Rennea forteller at hun kunne lage mat fra før.

– Jeg kan lage tomatsuppe og litt andre ting, jeg lager ganske mye mat hjemme, sier hun.

Selvgjort er velgjort

Sju år gamle Sigrid viser stolt fram en stor bolle med salat som skal serveres til middagen i sin gruppe.

– Den smaker veldig godt, og jeg har laga den nesten helt alene, sier hun stolt og løfter salatbollen høyt i været for vise fram resultatet.

Roen senker seg idet kokkene setter seg til bords. Alle sitter pent ved bordene og spiser maten, og det skinner tydelig gjennom at de er fornøyde med resultatet. De er skjønt enige om at dette er det beste måltidet de har hatt på lenge. Selvgjort er velgjort!

Dette er Margit Vea AS:

Margit Vea AS jobber for at maten vi spiser skal gjenspeile respekt for miljøet, dyrene og menneskene, og sprer kunnskap ut til folket slik at det skal bli enklere for alle å få til en ny start med god og ren mat.

Margit Vea AS holder matkurs for barselgrupper, helsestasjoner, barnehager, skoler, foreninger, barn og private personer. De samarbeider også med andre om å holde kurs.

Maten skal smake godt og være god for kropp og sjel. Den skal være næringsrik og variert med rene, lokale råvarer etter sesong og tradisjon. Ren mat uten juks og kjemiske produkter.

Margit Vea AS vil bidra til at foreldre blir trygge på at de selv kan lage god mat til barna sine, og gjennom «Kjøkkenpatruljen» legges det til rette for at voksne og barn lager mat sammen.