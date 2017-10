Annonse:

PIANIST: Vebjørn Anvik spiller i Lille Torungen for Musikkens venner, lørdag ettermiddag. Pressefoto

Klassisk solokonsert

Lørdag ettermiddag inviterer Musikkens Venner til sesongens tredje og nest siste kafékonsert i Lille Torungen. Denne gang byr den musikalske foreningen på solokonsert med pianist Vebjørn Anvik. Gjenhør

– Han har gjestet oss flere ganger tidligere, første gang i 1995, og vi gleder oss like mye denne gang, skriver Vidar Kristensen fra foreningen i en pressemelding.

Anvik er nok mest kjent som pianist i Grieg Trio, som feiret sitt 30-års jubileum tidligere i år. Trioen har turnert over store deler av verden, vunnet en lang rekke nasjonale og internasjonale priser samt gjort flere plateinnspillinger.

– Tidligere har vi også hatt gleden av å høre ham i samspill med cellisten Øystein Birkeland og fiolinisten Per Sæmund Bjørkum, melder Musikkens venner. Nytt album

I 2016 ga Anvik ut sin første solo-CD med musikk av Maurice Ravet og Lasse Thoresen. Noe av dette vil han presentere for publikum i Lille Torungen lørdag ettermiddag.

– Han skal servere et spennende program der han spiller nyere verk av Lasse Thoresen ved siden av verk av Ludwig van Bethoven, Maurice Ravel og Frédéric Chopin, opplyser Kristensen.

Vebjørn Anvik er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Liszt-Akademiet i Budapest. I tillegg har han studert klaverspill og kammermusikk med en rekke anerkjente pedagoger. Han debuterte i Oslo i 1981 og har siden hevdet seg stort som pianist. Mange vil nok også kjenne ham igjen fra TV-skjermen hvor han har hatt flere oppgaver både for NRK TV- og Radio.

Mest lest siste uken

Sorry. No data so far.