Kjemper om musikkpris på 75000 kroner

Arendalsjenta Kari-Andrea Bygland er en av de nominerte til Sparebanken Sørs musikkpris for 2017.

Hvert år deler Sparebanken Sør ut penger til unge talenter for å gi mulighet til å utvikle seg.

– Vi syns det er viktig at unge talenter får mulighet til å vise og formidle deres praksis, opplyser markedssjef i Sparebanken Sør, Trond Skjævesland, i en pressemelding.

Høy kvalitet

Bratsjist Anne Camilla Furre Thommessen, fiolinist Kari-Andrea Bygland Larsen og Huayara Duo er sammen med pianist Lars Jacob Rudjord, vokalist Simen Lyngroth og bandet VIAN nominert til den gjeve musikkprisen, som er opprettet i samarbeid med Fakultet for kunstfag på UiA.

– Vi er glade for å få være med å løfte fram sørlandske talenter og nominasjonslisten viser stor musikalsk bredde sammen med høy kunstnerisk kvalitet, sier dekan Marit Wergeland-Yates.

Ulik bakgrunn

Tre av de nominerte har klassisk bakgrunn og tre har bakgrunn fra rytmisk musikk. Det er institutt for rytmisk musikk, institutt for klassisk musikk og musikk og musikkpedagogikk ved Universitetet i Agder som har nominert kandidatene. I tillegg har også Sørnorsk kompetansesenter for musikk og Kristiansand symfoniorkester bidratt med kandidater i prosessen. Prisen deles ut på Fakultet for kunstfags semesteråpning 24. august i Kilden Teater- og konserthus.

De nominerte:

Kari-Andrea Bygland Larsen (23) fra Arendal er fiolinist og avslutter i år sin bachelor i klassisk musikk ved Universitetet i Agder. Til høsten begynner hun på en masterutdannelsen ved samme sted. Hun har vært med i 1B1, er godkjent vikar ved en rekke orkestre og vært vikar i Kristiansand Symfoniorkester. I tillegg har hun vært involvert i en rekke mindre og større produksjoner i regionen.

Fiolinist Loussine Azizian (31) og cellist Leonardo Sesenna (34) utgjør til sammen Huayra Duo. De møttes for første gang i februar 2015 i Kristiansand symfoniorkester. Duoen spiller mye sammen, har konserter i og utenfor Kristiansand, de bygger opp sine karrierer på Sørlandet, og arbeider for øyeblikket med en CD-utgivelse sammen.

Lars Jakob Rudjord (33) fra Farsund er en kritikerrost pianist. Han er aktuell med soloprosjektet «Indiepiano» som beveger seg mellom jazz og ambient pop – med tydelige norske røtter i det musikalske uttrykket. I tillegg til satsningen på solokarrieren spiller og samarbeider Rudjord med en rekke andre artister som bl.annet Karl Seglem og Ingvild Koksvik.

VIAN består av Elisabet Mjanger (låtskriver, vokalist og keys), Vegard Kummen (produsent og bassist), Tobias Øymo Solbakk (trommer og synth) og Kristofer Spangen (gitarer). Bandet henter inspirasjon fra ulike sjangre og blander det organiske med det elektroniske. Vokalist Elisabet Mjanger synger på egen dialekt. I 2016 slapp VIAN deres andre singel “Heilt te du dør” og nylig kom den tredje “Hvit støy”. VIANs debutalbum kommer ut i 2017.

Vokalist Simen Lyngroth (23) er i ferd med å avslutte sin masterutdannelse ved Institutt for rytmisk musikk ved Universitetet i Agder. Lyngroth har hatt stor aktivitet på konsertscenen de siste årene, både som solo-artist og med bandet Ask. Hans kommende debutalbum er rett rundt hjørnet og kommer ut i 2017.