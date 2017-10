Kjærlighet til musikken

Annonse:

Arendal har et fantastisk musikkmiljø som byen kan være stolt av. Man kan nevne et av, om ikke, landets eldste selskap for klassisk musikk, Musikkens Venner. Canal Street med jazz og popmusikk på programmet, Munkehaugen som nok treffer det yngste og de mest «progressive» musikkelskere, Arendal Bluesklubb og diverse andre arrangører som No9 Kaffe og Platebar. Sist men ikke minst Arendal Jazzklubb.



Torsdag 5. oktober arrangerte jazzklubben en minneverdig konsert med Espen Larsen Band. Ved siden av Espen Larsen på gitar fikk vi oppleve Tom Rudi Torjussen på trommer, Rasmus Solem på grand piano, Ole Kelly Kvamme på bass, alle fra Arendal.





Refleksjoner

Med seg hadde han også Per Willy Åserud fra Oslo på trompet og Guy Sion fra Israel/USA på altsaksofon. Og hvilken konsert det ble. Nå er ikke jeg noen musikkkritiker, til det har jeg ikke den nødvendige kompetanse. Men som gammel musikkelsker og konsertgjenger tillater jeg meg si noen om konserten uten å gå inn i de dypere akademiske analyser av konserten. For hva er egentlig interessant med det. Det som betyr noe er opplevelsen, om det rører og berører. Og det gjorde det til gangs. Ikke bare er de respektive musikerne ypperlige utøvere på eget instrument, de er også ypperlige tolkere av det det mest grunnleggende i musikken – komposisjonene og samspillet. Her må Espen Larsens komposisjoner trekkes frem. De er uttrykk for en kjærlighet til nettopp musikken og til samspillet på scenen. Musikken formidler empati og innlevelse, den trekker oss inn i et liv med masse følelser og refleksjon. En slags omtanke for liten og stor. Man kan ganske enkelt ikke gå fra konserten med annet enn ettertanke og fylt av optimisme. Det er det som er kunst – ikke lettvint underholdning, men noe som berører oss og får oss til å forstå at vi er sårbare og trenger et fellesskap. Den spillegleden og energien som formidles fra scenen tar vi med oss og tenker at det er Hope.



Musikalsk støtte

En stor takk til Arendal Jazzklubb som arrangerte dette ved siden av en rekke flotte konserter tidligere.

Hvorfor ikke etablere Arendal som Norges Musikkby. Gå for musikken, det er jo så mye talent lokalt og om det finnes noen uselviske med muligheter – støtt Espen Larsen Band slik at de kan få spilt ennå mere sammen samt gi ut en cd/plate med nettopp denne besetningen. Dette bandet bør andre også få muligheten til å oppleve. Da har Arendal også en eksportartikkel de kan være stolt av.