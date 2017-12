Julegran, julegløgg og julenisse

Annonse:

I Kilsund kimser man ikke av tradisjoner, selv ikke når gradestokken viser minus fire.

Nisseluer i fleng og nissekjoler over stilongs og vintersko. Luer tredd langt nedover ørene og resten av fjeset gjemt i skjerf og krager på boblejakkene. Barn som leker og løper, og voksne som slår av en prat over god og varm lapskaus. Den velkjente og litt søtlige duften av gløgg setter seg i den bitende kalde kveldsluften med løfter om en stemningsfull og tradisjonsrik markering.

Stemningsfullt

-Vi har holdt på med dette så lenge jeg kan huske, forteller Marita Søndeland fra Kilsundskogen vel og smiler.

-Det er så god stemning og det er så utrolig gøy at så mange får til å komme på markeringen til tross for -4 grader, legger hun til.

Populær julenisse

Den populære julegrantenningen er alltid fredagen før advent starter, så da er stemningen satt når den offisielle ventetiden er i gang. Og stemning blir det når Flosta skolekorps spiller kjente og kjære julesanger, og selv om noen av instrumentene rett og slett fryser fast, så mangler det ikke på jubel og applaus. Drillpikene smiler seg gjennom dansen med batonger som ganske sikkert føles som ispinner, uten at det legger noen som helst demper på innsatsen. Og Flosbagos – barnekoret i Flosta – stemmer i med en egen bolk med julesanger, før kanskje kveldens mest populære kar – nemlig julenissen – melder sin ankomst. Barna stormer rundt den populære skikkelsen, mens de voksne ser på hverandre og smiler lurt. Vet de noe vi ikke vet?

Til tross for den heftige kulden ser ikke folk ut til å haste avgårde, og selv lenge etter at julenissen har dratt videre på sin ferd, holder folk stand på parkeringsplassen. I en årstid der de fleste holder seg innendørs, er julegrantenningen et kjærkomment øyeblikk der man kan møte naboer og venner man gjerne ikke har fått sett på en stund. I så måte er denne tradisjonen ikke bare koselig, men også viktig for dette lille lokalmiljøet.