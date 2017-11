Jobber hardt for filmdrømmen

Annonse:

At Johannes Nannestad kun er 19 år er ingen bekymring for Solveig Andersen som har leid ham inn til å lage hennes aller første musikkvideo.

– Akkurat nå har PC-en min havarert. Så jeg ligger litt på etterskudd, forteller Johannes idet Arendals Tidende tar en tur innom hans helt nye kontorplass i Barbudalen næringssenter i de gamle næringslokalene bak togstasjonen.

Trygt i ly for høstmørket og regnet utenfor ligger et åpent kontorlandskap med moderne industrielt preg. Her har Johannes blitt en del av et helt nytt mediefellesskap i Arendal som skal gi ham inntekter og mulighet til å utvikle seg.

Frilansansatt

First Floor er et såkalt co-working space. Et lokale hvor store og små gründere slår seg sammen for å dele utgifter og dermed få leid kontorlokaler til en rimeligere pris, samtidig som de kan dra nytte av hverandre. Den største aktøren, og initiativtakeren, i First Floor er produksjonsselskapet Batfish.

Lokalet hvor den unge filmskaperen har arbeidsplass er ment å fremme samarbeid og skape muligheter. I tillegg til at han har leid kontorplass og jobber med egne prosjekt, er han blitt ansatt som frilans filmfotograf i selskapet Batfish. Samtidig går han sisteåret på videregående skole.

– Det er en veldig stor mulighet for meg at jeg ble ansatt her og det setter jeg pris på. Når jeg i tillegg har egne prosjekter blir dette en veldig fin jobb ved siden av skolen, forteller 19-åringen som har planer om å starte på en bachelor i filmfotografi på Nordland kunst- og filmfagskole før han håper å komme inn på det presisjetunge filmstudiet på Lillehammer.

– Jeg har lyst til å flytte på meg istedenfor å bli boende her, for jeg vil ha et nasjonalt nettverk og ikke bare kontakter rundt Arendal, forklarer han.

Musikkvideo

Både Solveig Andersen som artist og Johannes Laukvik Nannestad som filmfotograf har søkt støtte av Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune til produksjonen av musikkvideoen til «Fashion Sucks». Johannes forteller at han har fått 30.000 kroner i fondsmidler. Han er trygg på at resultatet skal bli bra, men jobben som inkluderer planlegging, filming, klipping og redigering har vært krevende.

– Jeg sto opp klokka fire den dagen for å begynne å gjøre alt klart. Vi var ikke ferdige før halv sju, sier han.

Målet hans da han startet var å klippe videoen som en såkalt one-shot video. Det betyr at hele videoen er i en tagning uten noen overlappinger.

– Det er nok et ganske ambisiøst mål, og det skal mye planlegging for å få til. Så det blir nok en fem-seks klipp, men jeg har planlagt filminga for å få til mest mulig på den måten. Det er sånn noen av de kuleste musikkvideoene jeg vet om er filmet, forteller han.

Lokaljobb

Arbeidet med å filme musikkvideoen til Solveig Andersen er ikke den første, og ikke den siste lokale jobben han har hatt. Han har laget reklamevideoer for alle de lokale barnehageenhetene i kommunen, og når Bølgen dansestudio skal ha sin juleoppvisning er han leid inn til å forevige det hele.

– Det blir første jobb hvor jeg må leie inn folk til et eget oppdrag, så det er en liten milepæl, forteller han stolt.

Store drømmer

Drømmen er å jobbe med en blanding av spillefilmer og dokumentar, men 19-åringen innser at det er en utrygg inntektskilde.

– Hvis jeg kunne hatt stabil inntekt og valgt fra øverste hylle ville jeg jobbet med en blanding av fiksjon og fakta, men jeg lærer enda. Frem til filmskolen vil jeg ikke låse meg til noe og teste ut mest mulig. Både reklame, fiksjon og kreativ film som denne musikkvideoen.

I løpet av de neste ukene skal musikkvideoen som viser frem Arendal sentrum og er laget utelukkende av arendalsfolk presenteres gjennom et premierearrangement på Solveig Andersens egen pub Barrique.