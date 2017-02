Jazzkurs i ekte New Orleans-stil

Som et ledd i å inspirere kulturskole- og korpselever til å lære improvisasjon og samspill arrangerer Rytmisk fabrikk og Arendal kulturskole jazzkurs på Munkehaugen.

Ole Johan Lillegaard fra Rytmisk fabrikk skriver i en pressemelding at arrangørene ønsker å bidra til rekruttering av nye jazzmusikere innen tradisjonsjazz som er den folkelige varianten som stammer fra New Orleans.

21Tradisjonsrik

Ifølge Lillegaard har Aust-Agder lang tradisjon for New Orleans-musikk blant annet gjennom Small Sand Tradband som ble stiftet i 1980 og Lillegaard Trad Band som ble stiftet i 1984.

– Det blir workshop med New Orleans jazzsamspill rettet ungdom i alderen 15-18 år som spiller treblåsinstrumenter, messinginstrumenter, piano, kontrabass, el-bass og trommer. Kurset går over seks samlinger og instruktørene er hentet fra Small Sand Trad Band, Lillegaard Trad Band og Arendal kulturskole, opplyser Ole Johan Lillegaard som selv har lang fartstid fra Lillegaard Trad Band.

Begge de to tradorkestrene har markert seg sterkt i Aust-Agder. Small Sand Trad Band var i virksomhet i mer enn tjue år, og Lillegaard Trad Band er fortsatt aktive i mindre grad i dag.

Lang erfaring

Tor Flaa er en av instruktørene, og han har spilt i både Lillegaard- og Small Sand Trad Band.

– Flaa var musikalsk leder for Small Sand, solotrompetist, sanger og tidvis også pianist. Han bidro sterkt til at bandet fikk et godt ry over hele Sørlandet. De spilte ved en rekke anledninger og deltok blant annet på jazzfestivalen i New Orleans to ganger. Small Sand ga ut kassetter med tradjazz på 80-tallet og opptrådte flere ganger på NRK-Sørlandet, sier Lillegaard.

Dag Jonssen spiller fortsatt i Lillegaard Trad Band, og han er også en av instruktørene på kurset.

– Da tradbandet feiret 25 år ble det gjort med en stor konsert i Trefoldighetskirken der blant annet Tricia Boutté og Jan Inge Melsæther fra Ytre Suløen Jazzensemble deltok som gjester. Bandet har også holdt egne konserter med feiring av New Orleans-musikken og Lous Armstrong, forteller arrangøren.

– Meld deg på

Nå satser arrangørene på at yngre krefter bringer New Orleans-tradisjonen videre i den musikalske ånden.

– Kurset har oppstart 11. mars og vi oppfordrer interesserte til å melde seg på. Vi har cirka 15 plasser med maks tre per instrumentgruppe, så det gjelder å ta kontakt ganske snart, opplyser Lillegaard.