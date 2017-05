Jazzklubben med drømmeduo på scenen

Annonse:

SVENSKDANSK DUO: Torsdag kveld byr Arendal jazzklubb på konsert med to av Nordens mest profilerte jazzmusikere, Lars Danielsson og Cæcilie Norby. Foto: Gregor Hohenberg

Torsdag kveld i neste uke står danske Cæcilie Norby og svenske Lars Danielsson på scenen i Lille Torungen. Arendal jazzklubb mener de har kapret to av Nordens mest profilerte jazzmusikere til den nest siste konserten før de tar en velfortjent sommerferie.



Den dansk/svenske duoen ga ut sitt kritikerroste album «Just the Two of us» høsten 2015.

– Musikken favner langt flere musikkuttrykk enn jazz, skriver jazzklubben i en pressemelding.

Bred sjanger

På torsdagens konsert skal de blant annet presentere musikk fra det kritikerroste albumet «Just the two of us». Cæcilie Norby opptrer på vokal og Lars Danielsson på bass og cello.

– Repertoaret på plata spenner vidt, fra tolkninger av blant annet Joni Michells «Both Sides Now» og et par Abby Lincoln-låter til egne komposisjoner med referanser til både klassisk musikk, folkemusikk, soul og jazz. Vi kan trygt anbefale konserten for langt flere enn det tradisjonelle Jazzpublikumet, melder jazzklubben.

Allsidige

I 2015 var Norby og Danielsson to av hovedartistene på musikkfestivalen Canal Street. Ifølge jazzklubben har mange ønsket dem tilbake til Arendal, og arrangøren er fornøyd med å endelig få presentere drømmeduoen for sitt publikum. Både Norby og Danielsson har innholdsrike og varierte musikerkarrierer og er kjent for stor allsidighet. Begge har samarbeidet med store navn på den internasjonale jazzscenen og har gitt konserter på flere jazzfestivaler også i Norge.