Jazz møter jazz

Det lades opp til en intim og melodiøs konsert når tre etablerte jazzartister møtes i en ny musikalsk konstellasjon på utestedet Lille Andevinge, lørdag kveld.

Arendals egen jazzdronning Inger Marie Gundersen, arendalspianist og vokalist Rasmus Solem og den tyske saksofonisten og komponisten Michael Willmow byr på varme vinterlige toner når de for aller første gang opptrer sammen til helgen.

Ny konstellasjon

De tre utgjør en reinspikka profesjonell konstellasjon som for første gang skal gjøre en konsert sammen som trio. Solem og Gundersen har fulgt hverandre i en årrekke gjennom flere plateinnspillinger og konserter og kjenner hverandre godt fra før, jazzvokalisten har også opptrådt sammen med Willmow, mens det er første gang, etter det avisa kjenner til, at Willmow og Solem spiller sammen. Inger Marie Gundersen er godt kjent som en etablert jazzvokalist i Norge, og hun har slått stort gjennom i Sør-Korea og Japan.

– Man får en følelse av veltilpasset ro når man lytter til Inger Marie. Stilen er tilbakelent og vokalen urokkelig sikker i fraseringene. Få europeiske kvinnelige vokalister har en personlighet som brenner såpass gjennom, står det i en pressemelding fra utestedet.

Hun debuterte med sitt første soloalbum «Make this moment» i 2004, som etter hvert ble utgitt i over 25 land og hun har turnert både i Asia og Europa. Plate nummer to «By Myself» ble spilt inn i Gøteborg med den danske produsenten Søren Sigumfeldt sammen med håndplukkede musikere fra Arendal i tillegg til den svenske gitaristen Ulf Wakenius. Hennes siste album, «For you», ble i mai 2012 det bestselgende jazzalbumet hos FNAC Champs- Élysées i Paris.

Lokal pianist

Rasmus Solem er godt kjent for de aller fleste i Arendals musikkmiljø. Han opptrer i en rekke ulike sammenheng, både alene og sammen med andre. Pianisten har blant annet vært studiomusiker for Espen Lind og deltatt på flere albumutgivelser, deriblant med Inger Marie Gundersen. Han driver med musikk på fulltid, og driver platestudio hjemme i huset i Barbu, der han har bidratt til å lage innspillinger for flere kjente musikkprofiler.

Fra Tyskland til Norge

Den tyske saksofonisten, dirigenten og komponisten Michael Willmow har bosatt seg i Arendal etter å ha feriert på Tromøy om sommeren gjennom 20 år. Han har jobbet med blant annet Ray Charles, Sammy Davis Junior, Jennifer Rush, Pasquito D’Rivera og Chad Wackemann og gjennomført konserter med Manfred Schoof, Randy Brecker og Markus Stockhausen for å nevne noe. Han har også skrevet musikk for tusenårsskiftet på bestilling av Norsk Kulturråd for kor, solister og jazzorkester.

– Som saksofonist er jeg inspirert av jazz, klassisk og norsk musikk. Jeg gleder meg veldig til å spille sammen med Inger Marie og Rasmus og tror vi kommer til å skape en intim og god musikalsk atmosfære sammen, uttaler han i pressemeldingen fra arrangøren.

Siden utestedet Lille Andevinge åpnet dørene i fjor har både lokale og nasjonale musikkprofiler opptrådt med små konserter i de nyoppussede lokalene på Tyholmen. Innehaverne er svært fornøyd med oppslutningen av konsertkonseptet, og er stolte over å by på musikalsk kvalitet midt i bykjernen hver helg.