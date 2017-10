Internasjonale dager for tolvte gang

Annonse:

Denne uka går Internasjonale dager i Arendal av stabelen for tolvte år på rad med fokus på bærekraftig samfunnsutvikling og miljø.

Årets program har flere nye partnere, nye arenaer og flere arrangementer.

– Disse skal vekke nysgjerrighet og samtidig gi folk en forståelse av at vi bare har en klode med begrensede ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den, opplyser Nishi Asdal fra Kilden Internasjonale kulturkontor i en pressemelding.

Bærekraftig utvikling

For tolvte år samler partnerne seg for å arrangere internasjonale dager med fokus på miljø- og samfunnsutvikling. Arendal voksenopplæring, Arendal bibliotek, Røde Kors Aust-Agder, FN-Sambandet Sør, FN-byen Arendal, GRID-Arendal med sekretariatet på Kilden Internasjonale kulturkontor har sammen laget et program med flere temaer rundt utvikling i samfunnet som de mener folk må bli kjent med, og forhåpentligvis bli inspirert til å bidra til positiv utvikling.

Asdal beskriver Arendal som en internasjonal by, hvor innbyggerne bør ha kunnskap om bærekraftig utvikling.

– Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i vår verden, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Internasjonale dager i Arendal et er forsøk på dette, sier hun.

Rollespill

På programmet finner vi en rekke aktiviteter og foredrag for både barn, unge og voksne. Med alt fra kurs i solstrøm til kurs i å etablere og drive en organisasjon er det bare å velge og vrake. Engasjementet er stort hvor både skoler, politikere og næringslivet er involvert. Et av høydepunktene gjennom uka er FN-rollespillet med møte i FNs Sikkerhetsråd der elever fra videregående skoler gjennom et rollespill skal ta stilling til hvordan verdenssamfunnet skal forholde seg til den vanskelige konflikten som foregår i Yemen. Torsdag arrangeres seminaret «Mange veier til jobb» med deltakere fra Arendal voksenopplæring. Seminaret belyser hva som skal til for å få jobb og ulike måter og nå målet på. Internasjonale dager avsluttes lørdag formmiddag, på FN-dagen, med forestilling for barn på Arendal bibliotek med magiker og buktaler Erik Mogeno.