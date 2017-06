Annonse:

Tirsdag, onsdag og torsdag denne uka inviterer Arendal kommune til et tredagers arrangement i sentrum, med fokus på hva som er viktig for å ha det bra.

«Hva er viktig for deg-dagene 2017» handler om å ha det bra og hvordan få det bedre.

– Vi ønsker å spørre om hva som er viktig for deg? Vi har et ønske om å flytte oppmerksomheten vekk fra sykdom og diagnose til din helse og hele deg, skriver Olga Rugsland Espegren fra rådmannens stab, helse og levekår, i en pressemelding.

Arrangementet vil foregå på Sam Eydes plass, Kloa, på Arendal kultur- og rådhus og på biblioteket. Det vil være ulike stands, underholdningsbidrag, formiddagsgymnastikk, ulike foredrag, gratis lunsj og gode smaksprøver for å nevne noe.

– Kommunens ledere og politikere vil være tilgjengelig for spørsmål og småprat om hva som er viktig for den enkelte, melder Rugsland Espegren.