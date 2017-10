Hjemme-alene-fest på stampuben

Annonse:

Når pubeierne drar på ferie danser stamgjestene på bordet. I høstferien blir Barrique drevet av fire av pubens faste gjester.

Innehaverne av puben, ekteparet Solveig Andersen og Espen Knutsen, trengte sårt litt ferie. Da stilte stamgjestene opp og jobbet på skift i en hel uke for å gi pubeierne mulighet til å få noen etterlengtede fridager i sammen.

Hytteferie

Liv Laukvik Nannestad, Bård Nannestad, Wenche Nilsen og Lin Anette Dalen har sendt innehaverparet på ferie og og overtatt driften av puben i høstferien. Alle fire er gode venner av pubeierne, og planen ble sådd i sommer da Espen fylte 50 år.

– Vi spurte hva han ønsket seg til bursdagen, og da svarte han at det han ønsket seg kunne vi ikke gi ham. Han ønsket seg ferie, for det hadde han ikke hatt på mange år. Vi bestemte oss der og da for at det skulle vi klare å gi ham, forteller Liv.

De bestemte seg for at det måtte bli i høstferien, og siden de visste at ingen av dem ville reise langt vekk, fikk de låne hytta til Liv og Bård i Froland.

– Vi vet at de gjerne vil være i nærheten i tilfelle det skulle skje noe, og da var hytta perfekt siden det bare er en time unna. Vi bestemte oss for å stille opp og jobbe i baren på skift, og de fikk beskjed om og kose seg på hytta uten å tenke på jobb. De ble kjempeglade, forteller den nybakte bartenderen med et stort smil.

Kulturpub

Liv står i baren og tapper øl med den mest selvfølgelig mine i hele verden. Selv om hun er mest vant til å stå på den andre siden av baren, syns hun dette er kjempegøy.

– Vi har litt sånn «hjemme alene-fest» følelse, og det er moro å kunne få lov til å bidra. Hver kveld har vi ulike arrangementer, og alle stiller opp på dugnad, både vi som jobber her og de artistene som opptrer denne uka. Vi håper at vi kan bringe litt ekstra inn i kassa for å få opp omsetningen, sier hun.

Uka blir travel. Med program hver eneste kveld får de kjørt seg som bartendere, oppvaskhjelpere og ryddehjelpere og det er langt i fra noe hvilehjem. Selv om det er travelt, er det bare moro, ifølge de fire. Hele denne uka er Barrique nærmest gjort om til en “kulturpub”, der folk istedet for å betale seg inn, heller kan velge å gi en “kollekt” på vei hjem. De startet med kvisskveld og fortsatte med litterær aften på tirsdag. Onsdag kveld er det visekveld med Thorbjørn Clausen og Egil Ødegård, torsdager det visekveld med Jan Thygesen , til fredag blir det Tom Waits tributekonsert med Thomas Laukvik Nannestad og Christian Mangor Pedersen etterfulgt av jam med Ottar Vigerstøl som jamvert.

Hjemme-alene-uka blir avsluttet med brask og bram med Vikarbandet lørdag kveld før pubvikarene kan låse døra natt til søndag for å dra hjem og hvile ut etter en strabasiøs og annerledes høstferieuke. Før den tid inviterer de hele Arendal til hjemme-alene-fest der alt kan skje.

– Vi er kanskje ikke så erfarne, men vi har det vertfall gøy, og det tror jeg gjestene våre også har, sier de fire blide vikarene før de fortsetter å tappe øl og servere vin til gjestene.