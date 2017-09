Håper på bredt engasjement rundt barnekor

Annonse:

Kantor Tim Harry Blomberg i Trefoldighet menighet starter barnekor.

– Jeg har registrert at det finnes mange barnekor innen gospel og tween-sing i byen, men mer klassiske kor er det ikke så mye av. Jeg har lyst til å fokusere enda mer på sangundervisning og trekke inn en sangpedagog fra tid til annen, sier Blomberg.

Allerede voksentilbud

Siden han startet i stillingen sin som kantor for snart to år siden har Blomberg startet opp damekoret Vocale hvor 19 damer nå er med.

– Det koret synger på prosjekt og består av håndplukkede damestemmer, forteller Blomberg.

I tillegg har menigheten koret Trefoldighet Kantori som nå har nesten 30 sangere.

Samarbeid

Da Blomberg inviterte til aller første øvelse 7. september stilte fem barn opp klare til sang. Til tross for at kantoren er glad for oppmøtet håper han flere barn vil komme til.

– Siden vi ligger i sentrum håper vi at vi kan trekke litt vidt, ikke bare barn fra sentrumskjernen, sier Blomberg.

Med seg på laget når koret skal dirigeres har kantoren sin kone Kaia D. Blomberg, og de to håper barna som melder seg på skal få et godt utbytte av det.

– Koret vil ha et sosialt miljø der man får utvikle ferdigheter både sosialt og musikalsk, og oppleve å prestere sammen med andre foran et publikum, forteller Blomberg.

I oktober det nystiftede barnekoret gå sammen med Fevik barnekor og fremføre syngespillet «Hvem banker» som markerer 200 års-jubileet for reformasjonen. Syngespillet er skrevet av Tore Thomassen som også medvirker i forestillingen.