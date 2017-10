– Det handler om å spre varme i solidaritet

Annonse:

For tredje år på rad skal Kirkens Bymisjon i Arendal henge ut orange skjerf i sentrum som et symbol på solidaritet og varme.

Over hundre orange skjerf har blitt strikket i Arendal i forbindelse med prosjektet «Gled en som gruer seg til jul».

– Og det kan være hvem som helst, ikke nødvendigvis de som er hjemløse. Det er mange ulike årsaker til at noen gruer seg til jul, poenget er å spre varme og solidaritet til de som fryser, sier virksomhetsleder Merete Haslund.

Årets viktigste skjerf

1. november starter Kirkens bymisjon juleaksjonen «Gled en som gruer seg til jul», og markerer det ved å lage årets varmeste dag med ti-tusen hjemmestrikkede oransje skjerf som deles ut over hele Norge. Det var en hjemløs som ga ideen til aksjonen i 2010.

– En hobbyklubb laget et håndlaget ullklede som de hang ut på utsiden av bygget for å vise det fram. De oppdaget at det var en hjemløs som lånte dette hver natt, hver morgen hang han det tilbake. Det ga ideen om et samarbeid med Kirkens bysmisjon, og året etter ble det hengt opp noen titalls hjemmestrikkede oranse skjerf i Oslo sentrum for å spre varme og oppfordre til inkludering i en tid som oppleves tung for mange. Det spredte seg over hele landet og ble en landsdekkende aksjon, forteller Merete idet vi tar turen innom kafeen til bymisjonen på Torvet i Arendal. Skjerfet blir betegnet som Norges varmeste skjerf, hvor det ikke bare handler om å bli fysisk varm, men samtidig signalisere at du vil ha et varmere samfunn.

– Det er en nasjonal dugnad som bare har blitt større og større. Med disse skjerfa kan du bidra til å vise solidaritet. Aksjonen gir også mulighet til å gi to middager til noen som trenger det ved å sende en sms til nummeret du finner på merkelappen til skjerfa, opplyser virksomhetslederen.



Strikkedugnad

Første gang arendalskontoret deltok på aksjonen hang de opp cirka 20 skjerf i sentrum, i fjor ble det strikket 35 skjerf.

– I år slår vi alle rekorder med cirka 120 hjemmestrikkede skjerf, vi skal farge hele byen i oransje. Det er mange som har bidratt, alt fra private mennesker, bygdelag og sanitetsforeninger. Ansatte i Arendal kommune har strikka 40 skjerf, og en person som har strikket et skjerf med bare en hånd, hun er lam i den andre. Det er en fantastisk vilje der ute, sier Merete ydmykt.

Et seks meter langt oransje skjerf har blitt strikket på dugnad. Strikketøyet har lagt i kafeen hvor besøkende, ansatte og kafeens gjester har strikket litt hver dag. Planen var å strikke Norges lengste skjerf, men så langt har de ikke kommet ennå. Skjerfet er imidlertid et fint symbol på dugnadsvilje og solidaritet, ifølge de ansatte i kafeen.

Når folk våkner til liv onsdag morgen og får se alle skjerfa som henger rundt i sentrum, håper Merete og kollegaene at mange vil ta de i bruk.

– Det er mange som tror at skjerfa bare er for narkomane, det er på en måte stigmatisering. Hvem som helst kan ta et skjer, det skal ikke være forskjell på folk. Vi vet at det er mange av byens rusavhengige som har tatt i bruk skjerfa tidligere år, men du og jeg kan også bruke skjerfa i solidaritet, de er for alle, understreker hun.

Utfordring

I år har Kirkens bymisjon i Arendal oppfordret næringslivet til å være med å henge opp skjerfa på kvelden tirsdag 31. oktober. Morten Haakstad, daglig leder i Arendal næringsforening, er en av dem som er med å bidra på årets aksjon.

– Jeg syns det er viktig at næringslivet engasjerer seg i noe som er så lokalt. Det er mange som gruer seg til jul, og det er viktig å sette ord på det og snakke om det. Med å være med på dette synliggjør vi et samfunnsengasjement, og det er viktig å huske på at næringslivet består av vanlige folk som deg og meg. Det handler ikke alltid om å bidra med penger, men å vise solidaritet, sier han.

Merete setter stor pris på engasjementet til Haakstad, og er glad for denne muligheten til å spre budskapet gjennom næringslivet.

– Dessuten er vi jo medlem av næringsforeningen, og vi jobber tett opp mot næringslivet i forbindelse med ungdommer som er i arbeidspraksis hos oss og skal videre ut i næringslivet, sier Merete.

Idet Haakstad får spørsmål om han selv har bidratt med å strikke skjerf, oppstår det latter rundt bordet i kafeen.

– Nei, jeg har vel ikke strikket siden jeg gikk på ungdomsskolen og hadde håndarbeid, jeg kan bidra med mye, men strikke kan jeg ikke, sier han med et smil.

Merete parerer kjapt med en utfordring til næringsforeningssjefen:

– Jeg utfordrer deg til å strikke et skjerf til neste års aksjon. Jeg kan heller ikke strikke, men hvis du strikker, så skal jeg også gjøre det. Det er herved en utfordring, sier hun med et lurt smil.

Morten Haakstad aksepterer, dog under tvil, utfordringen, så gjenstår det å se om de to klarer å strikke hvert sitt skjerf i solidaritet til dem som gruer seg til jul.