Hagekonsert på Sofienlund

Annonse:

Lystig akkompagnert av båttrafikk og bølgeskvulp fra Tromøysund, inviterer Tromøy veterankorps til sommerkonsert i hagen til familien Stray Ryssdal på Sofienlund, søndag ettermiddag.

For andre gang har familien Stray Ryssdal åpnet Sofienlund på Tromøy for publikum, og som arena for veterankorpsets tradisjonelle sommerkonsert.

Utradisjonelle

Veterankorpset er kjent for å servere sine tradisjonelle sommerkonserter på utradisjonelle scener. De har spilt på toppen av Vardåsen på Færvik, på kirkegården til Tromøy kirke og på Slåttøya for å nevne noen av de utradisjonelle stedene. Da korpset fylte 30 år i 2010 inviterte de publikum inn i hagen på Sofienlund med konserten «Så praktfull over vannet». Ifølge korpset ble det en stor suksess, som de nå ønsker å gjenta.

– Det er flott å kunne gi publikum anledning til å oppleve praktfulle Sofienlund, som kanskje er Tromøyas flotteste eiendom. Da vi spilte der i 2010 viste været seg fra sin beste side og vi spilte i strålende solskinn for over 400 publikummere, melder korpset i en pressemelding.

Sommerstemning

Alf Martin Sandberg skal være konferansier under konserten. Han er kjent for sin brede kunnskap om lokal historie, og skal i tillegg til å presentere musikken også spe på med litt historikk. Tromøy veterankorps skal under ledelse av sin faste dirigent, Siri Jørgensen, presentere kjente og kjære sanger som skal få publikum i god sommerstemning.

– Det blir sommermusikk i vakre omgivelser. Vi håper at minst like mange som i 2010 tar turen til Sofienlund, som er like vakkert uansett hvilken vei man ser, og det kan være lurt å ta med seg en stol eller sitteunderlag. Om været skulle bli dårlig avvikles konserten i Tromøyhallen, melder veterankorpset.