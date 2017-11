Gråtass og gjengen

Annonse:

Vi skriver midten av november, og juleforestillingene er i gang. Til søndag kommer Gråtass til kulturhuset.

I Traktorjul er alle med. Gråtass, Grynet, Goggen, Gamlefar og begge skurkene.

Gjennom mange år har juleforestillingen med Gråtass vært en stor suksess. Barna elsker det, og det har blitt en fast tradisjon for mange, og i Arendal.

– Forestillingen er spekket med spenning, forviklinger, humor, varme og den gode julestemningen, skriver Elise Hannaas fra kulturhuset i en pressemelding.

Når Gråtass og vennene hans inntar scenen er det jul på gården, og det skal som vanlig ryddes opp og pyntes. Publikum blir vitne til at det er Goggens tur til å bake, og at han har funnet opp et nytt superdupert bakepulver som får kakene ekstra store på rekordtid. Om julenissen har tenkt å gjeste gården også i år, bidrar til spenning både på- og utenfor scenen.

– Det er duket for spenning, latter og mange forviklinger når Gråtass nok en gang må ordne opp på gården, melder kulturhuset.