«Going Nowhere Band»: – Tre grep og musikalsk glede

I Flødevigen får naboene gratis konsert støtt og stadig når «Going Nowhere Band» samles til øvelse i hagen til Anne Lene Dale.

(Se video fra øvelsen lengre nede i artikkelen)

De er seks damer som alle har bakgrunn i kor. De har laget sitt eget band, men påstår at de egentlig ikke kan spille. De kler seg i 40- til 60-talls vintagekjoler, og huset i Flødevigen har de døpt til «den bohemske ambasade».

Ikke som alle andre band

Alle har hund, bortsett fra Mari, men hun er gift med Ole Kelly som de andre jentene i bandet har gitt det klingende navnet «Border Kelly».

– Siden hun er den eneste i gruppa som ikke har egen hund, måtte vi jo finne på noe til henne også, sier de blide damene spøkefullt idet vi møter dem i hagen til «den hohemske ambasade» i Flødevigen, som egentlig er huset til foreldrene til Anne Lene.

«Going Nowhere Band» er ikke som alle andre band, for der de fleste fremhever sin musikalske kompetanse gjør disse jentene det stikk motsatte:

– Du skjønner, vi kan nok synge litt alle sammen, men vi kan egentlig ikke spille. Det hele startet med at Rachel og jeg hadde lyst til å spille noe i forbindelse med Anne Lenes 50-årsdag, om noen år. Vi ville spille noe for henne og begynte å planlegge og øve på gitar og sang. Det var for et par år siden, forteller Maria og fortsetter:

– Etter hvert utvidet vi med Anne Lene på banjo og fele, Rachel på bratsj og så fant vi plutselig Mari en kveld på Social Club og vi tenkte yehhh – da har vi en kontrabass. Hun kunne riktignok ikke spille, men siden hun er gift med Ole Kelly som er bassist, så vi ikke på det som noe problem, forteller hun og høster hjertelig latter fra venninnene rundt bordet.

De fikk så med seg Hanna som kjøpte seg en dobro, og så fant de Rebekka som kunne synge.

– Men siden jeg ikke spilte noe instrument måtte jeg jo finne et siden alle skal spille på noe. Jeg valgte å spille gitalele, som er en ukuele med seks strenger, forteller Rebekka fornøyd mens hun holder den lille «gitaren» god plassert i fanget med et kjærlig grep.



En egen bevegelse

Navnet «Going Nowhere» var et enkelt valg, og har etter hvert blitt en egen bevegelse for jentene. De har nemlig ikke tenkt seg noen vei, og på spørsmål om hvilken målsetting de har for sin musikalske fremtid er svaret enstemmig: «Nowhere».

– Vi spiller bare for gøy, og tar oss selv ikke så veldig høytidelig. Vi vil slå et slag for de som ikke er perfekte. Det handler om å spre musikk og glede, og det virker jo faktisk som folk liker det de hører, forteller de seks damene.

Den store utfordringen har vært å stemme instrumentene, og unngå å spille i F-dur.

– Vi spilte faktisk en hel konsert uten at vi hadde greit å stemme gitalelen i riktig toneart, men det merket vi ikke. Vi kan i hovedsak tre grep, men nå har vi lært oss fire. Vi spiller i A, G, D eller C, men vi kan ikke alle grepene i alle durene og da må vi sette på en capo slik at vi kan spille i A. Maria hater F, så den må vi holde oss langt unna, forteller de.

Se video fra øvelsen i Flødevigen:





Utenfor komfortsonen

Den aller første gangen de opptrådte var hos faren til Maria, på en sangkafe. Da kunne de fem sanger, nesten.

– Vi måtte konsentrere oss veldig, men det gikk jo bra og vi var i grunnen veldig fornøyde med oss selv, sier Maria.

Siden har de opptrådt flere ganger, mest i private selskaper og på Social Club, og de har fått gode tilbakemeldinger. De har aldri sagt nei til en spillejobb, og de har heller aldri tatt betalt.

– Vi har noen ganger fått litt mat, så du kan si at vi spiller for føden, sier Rachel og fortsetter:

– Det virker som folk syns det er morsomt og at de liker det de hører. Vi tar ikke oss selv så høytidelig, og hvis vi spiller feil, så begynner vi bare på nytt igjen. Mari har dessuten en god albue, og hun pleier å dytte til meg når det er min tur til å spille, ler hun.

De er enige om at de gjør noe som er langt på utsiden av komfortsonen, men det bryr de seg ikke så mye om.

– Det er jo da det blir morsomt, det er jo ikke noe gøy å bare gjøre ting man er hundre prosent trygge på. Vi spiller selv om vi ikke kan, og det må være lov å drite seg litt ut, poengterer de.

Bra for samfunnet

Jentene er kjent for sitt gode og smittende humør og sine fine kjoler. Inspirasjonen finner de hos flinke folk, familie og venner.

– Folk kan være veldig flinke uten å spre glede, eller være jysla dårlige og spre masse glede. Vi er opptatt av å spre glede, det er bra for samfunnet. Vi er veldig glade og har mange fine kjoler, takket være Mari og Maria som kommer med hver sin bag full av kjoler som vi andre plukker av, sier Rebekka.

Bandet følget mottoet til Oslo Jammekor, som Anne Lene har sunget i tidligere.

– Dirigenten sa alltid: «hva dere enn gjør – smil!», og det er et motto som passer oss bra, sier hun.

Sjangeren til bandet er en blanding mellom country, gospel og bluegrass, og de synger blant annet sanger av artister som Buck Owens, Hank Williams, Johnny Cash, Dolly Parton og The Carper family.

– Det må helst ikke være mer enn tre grep og så må det være syngbart. Vi har lært oss å spille gjennom YoutTube og ved å spørre alle vi kjenner om råd og tips, sier Hanna.

– Jeg har egentlig nettopp lært hvordan jeg skal holde buen på fela, og vi har lært å stemme via telefon, supplerer Anne Lene.

Godt humør

Jentene rigger seg til på plenen for å øve. Akkompagnert av måkeskrik, båttrafikk og bikkjer som leker og bjeffer drar de låta «Foolin around» av Buck Owens. De smiler og ler samtidig som de synger, og forbipasserende stopper opp og smiler med. Sanggleden skinner om kapp med solstrålene, og det er umulig å ikke bli glad når man ser disse jentene.

Dette er «Going Nowhere Band»

Rebekka Lundstrøm på gitalele, sang og egg. Hun har borderterrieren «Joppe».

Mari Kvamme på kontrabass og litt sang. Hun har ikke hund, men er gift med Ole Kelly aka «Border Kelly».

Rachel Lørum på bandolin, bratsj og sang. Hun har Jemthunden «Loyd».

Hanna Kristensen på dobor og sang. Hun har beagelen «Kompis».

Maria Hevzy på gitar og sang. Hun har beagelen «Holger».

Anne Lene Dale på fele, banjo, gitar og sang. Hun har trendsætteren «Raga» som den eneste tispa i hundeflokken.