Gjenåpning av Pakkhuset etter tre år i dokk

Etter tre år med trøblete saksbehandling om sikkerhet og bruksendringer av lokalet på Torvet, kan innehaverne av Pakkhuset Galleri endelig se fremtiden lyst i møte igjen.



Torsdag 27. april ble galleriet gjenåpnet med brask og bram, musikk og nye utstillinger. Innehaverne, Nina og Tom Jensen, kan igjen glede byens befolkning med lokal kunst i de ærverdige lokalene, etter det de selv kaller for en lang og tung kamp mot byråkratiet Arendal kommune.

Tungt

– Det har vært en tung og ikke minst kostbar tid. Vi er bundet til en ti-års leiekontrakt og vi har mistet tre års drift, forteller Tom idet Arendals Tidende tar turen innom Pakkhuset noen dager etter åpningen.

Han forteller at siden de åpnet har det vært godt besøkt, og han opplever at veldig mange er glade for at galleriet er i drift igjen. Nå tenker han fremover, men han innrømmer at han fortsatt er bitter over behandlingen og motarbeidelsen han føler de har fått fra kommunen.

– Det hadde ikke trengt å bli slik, og jeg forstår egentlig ikke hvorfor vi fikk det pålegget som vi fikk den gangen. Til syvende og sist har vi ikke endret noe i bygget, bortsett fra å sette inn et nytt brannsikkerhetssystem og flytte på noen av pulverapparatene, forteller han.

Brøytet vei for andre

Pakkhuset galleri måtte stenge driften etter et pålegg fra Arendal kommune om ombygging av lokalene for å ivareta sikkerheten. Tom sier imidlertid at bygget allerede var godkjent, både når det gjelder rømningsveier og brannsikkerhet.

– Vi fikk en midlertidig brukstillatelse fram til godkjenning. Kommunen mente imidlertid at vi skulle godkjennes under noe som heter TEK10, som er en byggeteknisk forskrift og veiledning om tekniske krav til nye byggverk, som for eksempel Amfi Arena, Harebakken senter og Sørlandssenteret, om vi skulle oppfylle disse kravene måtte vi ha revet hele bygget og bygget det opp på nytt, det er helt vilt, sier Tom fortvilet.

Han får full støtte fra tidligere næringssjef Trond Gunnar Hansen, som nå har dannet en venneforening for galleriet.

– Pakkhuset galleri har nå gått foran og tatt kampen mot kommunen og brøytet vei for andre som driver næringsdrift i eldre bygninger. Nå håper jeg at det blir en enklere saksbehandling om bruksendring fremover, sier han og referer til et brev som Ole Backe i Rambøll i samarbeid med gårdeier Walter Sørensen har sendt til kommunen på frivillig basis.

– Der står det blant annet at Arendal kommune gjennom det nasjonale DOGA-prosjektet forplikter seg til å jobbe for å opprettholde drift i eksisterende næringslokaler i sentrum, og Pakkhuset galleri representerer nettopp en slik virksomhet som er ønskelig å beholde i sentrum, opplyser Hansen.



Ny vår

Etter at Ole Backe i Rambøll sendte det omfattende brevet til kommunen og ba om fravik fra TEK10 med begrunnelse i å sikre hensiktsmessig bruk i bygget, har endelig Pakkhuset fått godkjenning til å drive videre i samme ånd som før. Nå ser innehaverparet fram til en ny vår der de tar opp igjen driften slik den var før.

– Vi skal holde utstillinger, små konserter, malerkurs for barn og tilby våre gjester et hyggelig besøk i en lun og hyggelig atmosfære. Pakkhuset er et treffsted for mange, og vi tar også i mot besøk av barnehager og andre som har lyst til å oppleve hvordan vi har det i byens eneste fullt bevarte pakkhus, sier Tom og smiler før han fortsetter:

– Vi er i full gang igjen. Akkurat nå stiller vi ut tegninger av avistegner Morten Mørland, tegneserietegner og illustratør Tore Knutsen og Øysten Bjørløw som skildrer lokale originale pussigheter fra byen vår. Nå ønsker vi alle velkommen tilbake og inn i disse spennende lokalene, sier han.