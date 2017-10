Det var en gang en forfatter fra Tromøy…

Annonse:

­Margareth Anker ­inviterer med seg leserne på en ­eventyrlig reise om det å være annerledes i eventyr­boka om den lille venne­løse trolljenta ­Alvina.

Margareth Anker er ikke som alle andre forfattere. Hun skriver ikke bare bøker, hun lager også egne forestillinger og inviterer til storslåtte show i forbindelse med bokslipp. Hun skaper sitt eget eventyrunivers og sparer verken på røde løpere, premierekjoler eller kroner.

Bok nummer tre

Hun har tidligere gitt ut to ­romaner hvor hun har skrevet om kjærlighet og intriger. Nå er det barna som får nyte godt av fortellerevnen til forfatter­prinsessa. Gjennom det lille venne­løse trollet Alvina forteller hun en historie om å være annerledes, og hvordan håndtere mennesker rundt dem som ikke ser ut som alle andre. Bakgrunnen for ­trollet Alvina spenner tilbake til da hennes egne barn var små.

– Jeg hadde allerede da historien om Alvina i hodet mitt og fortalte eventyret for barna mine. Jeg fortalte dem om det venneløse trollet som bodde i en grotte. Jeg tok fram det gamle eventyret og satt det i bokform.

Nå, ti år senere, har det blitt en bok, stråler ­Margareth, som er glad hun endelig er ferdig med skriveprosessen.

– Boka er ferdig. Nå jobber jeg mest med å planlegge bokslipp i mars der det blir show og mye gøy. Elever ved Sam Eyde videregående skole skal sy eventyrkjole for meg, det blir spennende artister og selvfølgelig høytopplesing fra boka. I tillegg til bokslippfest blir det også en forestilling for barna på kulturhuset der jeg forteller eventyret sammen med spennende elementer gjennom et «one woman show», forteller den ­engasjerte tromøydama.

Det er imidlertid ikke første gang hun lager forestilling for barn. I forbindelse med Pippi Langstrømpes 70-årsdag reiste hun rundt med fortellerforestillingen «Pippis børsta kalas» hvor hun tok barna med på en reise inn i Astri Lindgrens verden.

Viktig tematikk

«Det var en gang en trolljente som bodde bortenfor alle hus».

Som alle andre eventyr starter også eventyrboka til Margareth med de klassiske ordene «Det var en gang».

Boka handler om å være annerledes, om ensomhet og ute­stengelse, med tanke om å vekke barnas empatiske indre. Alvina er ikke et vanlig bruntroll. Hun har perlemor- og melke­hvit hud, øyne som safirstjerner og strittende hvitt hår. Hun ser ikke ut som de andre trollene og blir ikke inkludert i fellesskapet. Beskrivelsen av trolljenta kan sammenlignes med det vi kjenner som albinisme, og forfatteren har vært i kontakt med Norsk forening for albinisme for å lære med om denne tilstanden.

– Vi sier ikke «albino», det er et negativt ladet ord. Alvina er gusjen i huden og blir kalt for bleikfis, men det hører med til historien at hun får en hjertevenn. Et eventyr ender jo alltid godt, forsikrer hun.

Margareth forklarer at for å få lov til å kalle historien for et eventyr, er det en del retningslinjer som må oppfylles, blant annet skal eventyr starte med faste fraser som «det var en gang». Eventyr er fantasi­fulle fortellinger om mennesker, dyr og overnaturlige vesener som gjerne inneholder faste stilmessige trekk, fantastiske elementer og overnaturlige og overmodige heltedåder. Mange eventyr har opp­hav i gamle myter. Eventyr som opprinnelig ble overlevert muntlig med ukjent opphavsperson kalles folkeeventyr, mens eventyr med kjent forfatter ofte kalles kunsteventyr.

– Når man begir seg ut på denne kunstformen er det mange regler å forholde seg til for å kunne kalle det et kunsteventyr, som dette er. Denne boka har de virkemidlene den skal ha, som harmoni og disharmoni, hjemme borte hjemme og flere spenningspunkter. Den vekker lesernes nysgjerrighet for Alvina, forklarer Margareth.

Om boka blir en suksess skriver hun gjerne videre på historien om Alvina.

– Jeg har lyst til å skrive mer i serien. Jeg vil ikke love to, fem eller ti bøker, men hvis barna ønsker å lese mer om henne så tar jeg de med videre på ferden, sier hun.

Samarbeidspartnere

En eventyrbok handler ikke bare om tekst, det handler også mye om illustrasjonene. Boka om Alvina gis ut i samarbeid med illustratør Asbjørn Tønnesen.

– Han har gjort mine tanker og ord til levende bilder, og jeg føler det blir veldig livaktig, sier hun fornøyd.

Ivonne Caprino har laget prototypen av trollet for eventuell videre produksjon, en figur som har en vesentlig rolle i forestillingen.

– Hun er jo datteren til selveste Flåklypa, vi har blitt gode venninner og jeg er veldig glad og stolt over å ha henne med på laget, understreker Margareth.

Gaute Ormaasen har produsert tittelmelodien til boka, ProjectD Carl Hammarlund har produsert spenningsmelodien og Heimdal sjokolade skal lage avtrykk av Alvina i sjokolade.

Saga forlag i Oslo er utgiver av boka, et forlag som ble etablert nettopp på grunn av eventyrboka.

– Det har vært en prosess å opp­rette samarbeid med et forlag. Jeg sendte manuset til alle forlagene før jul, og ventet i spenning. Jeg hadde alt, eventyret, historien, illustratør og Caprino, og jeg fikk masse gode tilbakemeldinger. Det var likevel ikke så mange som våget å bli med på reisen. Men jeg fikk et napp, fra Svava Thoraldsdottir på Saga forlag. Hun sa ordrett «jeg syns at prinsesser og troll og prinser skal leve for evig tid, jeg gir ut boka di». Hun har gitt ut bøker gjennom andre forlag, men hadde på det tidspunktet ikke et eget, og for å kunne gi ut eventyret opprettet hun dermed Saga forlag, og det er jeg veldig fornøyd med, forteller forfatteren.

Samspill

For å være sikker på at boka slår an hos barn, har hun testet eventyret på barn i ulike aldersgrupper.

– Målgruppen er fra fem til tolv år, og jeg har testa det ut på tolv-åringer, de sitter musestille som paralysert. Dette er ikke bare for småbarn, historien er spennende også for de store, sier hun.

Etter premiereforestillingen i Arendal 3. mars planlegger hun å reise rundt for å holde foredrag om tematikken i boka, om det å være annerledes.

– Jeg må ut og fortelle, være levende, møte barna, se kropps­språket og møte øynene deres. Det er sjelens speil, de er så ærlige og flinke til å vise alt fra glede, sorg og smerte, men den elektroniske verdenen de er fanget i gjør at de blir mer flate, sier hun.

Først skal hun reise i sitt eget fylke hvor hun skal presentere barneforestillingen i privat og offentlig sektor, deretter blir det en nasjonal presentasjon.

– Jeg vil vekke barnas ­empatiske indre og gi de en pause fra en overstimulert elektronisk verden gjennom å gi dem en jordnær opp­levelse som vekker deres sanser og gjør dem oppmerksomme på det nonverbale kroppsspråket for å bli bedre medmennesker, og samtidig bli oppmerksomme på samspillet mellom barn og voksne, forklarer hun.

– I min ånd

Parallelt med å skrive barnebok, er hun i full gang med oppfølgeren til romanen «Maskenes narr» som handler om barnas prosess i en skilsmisse.

– Vi følger Amanda videre i prosessen. For de som har lest boka så kan jeg si at det ligger i korta at hun blir skilt. Det er en knalltøff bok der du vil felle mange tårer i løpet av de første kapitlene, jeg pirker borti en sår sannhet, røper hun.

Først er det eventyr for ­barna og utgivelsesfest 3. mars 2018. ­Forfatteren, som til daglig jobber som sykepleier, bruker all fritid på å planlegge dagen, og hun lover at det blir en eventyrlig fest.

– Det blir to forestillinger på kulturhuset, billetter kan du kjøpe fra og med onsdag denne uka. Etter forestillingen blir det premiere­fest i toppetasjen på Thon hotel i stor stil med musikk av Gaute Ormaasen, Project D og Solveig ­Andersen, samt dansere fra Bølgen dansestudio for å nevne noe. Det blir en premierefest i min ånd, og nå bare gleder jeg meg, ­avslutter forfatter Margareth Anker.