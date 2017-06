Skal fylle byen med eksotiske dufter og mat

Annonse:

16. og 17. juni braker det løs med internasjonalt marked på Kanalplassen med mat, stands og underholdning fra alle verdensdeler.

Primus motor og prosjektleder Nishi Asdal fra Kilden internasjonale kulturkontor (Kik) er stolt og glad over å vise fram hva Arendal har å by på av kultur og mat.

Sommertegn

Den engasjerte prosjektlederen mener at det internasjonale markedet er et sikkert sommertegn.

– Det er ikke tvil, det er da sommeren virkelig begynner. Nesten hvert år har både sola og varmen kommet på denne tiden, sier hun og smiler bredt idet vi treffer henne sammen med konsulent Elise Hannaas og flere av de frivillige på et pressemøte på Kiks kontor på Tyholmen.

Med 41 ulike deltakere og utstillere fra til sammen 12 land som skal serverer både mat, kultur og underholdning, forventer arrangørene mye liv og røre på Kanalplassen. Ifølge Nishi har arrangementet tidligere hatt besøk av cirka ti-tusen mennesker i løpet av to dager, og hun regner med minst like stor oppslutning også i år.

– Vi vet at folk kommer fra flere byer på Sørlandet for å få med seg dette, det blir bare mer og mer populært, sier Asdal, som har med seg godt over 60 frivillige til å hjelpe med å avvikle arrangementet.

Stor frivillighet

De fleste frivillige går på Arendal voksenopplæring eller er med i Kilden Crew under ledelse av Kunalan Konagaratnam, som er prosjektleder for integreringsprosjektet Kafé 360 og ansatt ved voksenopplæringen. Kunalan forteller at de som er med i Kilden Crew jobber med all type frivillighet på de fleste arrangementer i Arendal.

– Vi er selvfølgelig med på Internasjonale dager, i tillegg jobber vi også som frivillige på Røde Kors, Canal Street og TedEx for å nevne noe, det er en fin måte å bli kjent i miljøet på, sier han.

De fleste av årets frivillige har vært med før, og mange har knyttet nye kontakter gjennom arrangementet. Abdalbanat Ibrahim forteller at da han var med som frivillig i fjor fikk han flere nye venner.

– Jeg ble kjent med flere folk som jeg har kontakt med i dag. Det er et flott prosjekt som viser at vi er en internasjonal by der vi samtidig kan få vist fram våre tradisjoner til nordmenn. Det er hyggelig og viktig for integrering, vi trenger slike arenaer, sier han.

Selv om de fleste frivillige kommer fra andre land, er det også flere etniske nordmenn som engasjerer seg som frivillige hjelpere.

– Alle som er med bidrar til at vi også i år kan lage en todagers fest i sentrum, sier Nishi, som er strålende fornøyd med den frivillige innsatsen.

Kvalitet

Internasjonalt marked starta i 1989 på den gang Gamlebyen skole. Etterhvert vokste arrangementet seg større og flytta ned til sentrum i 1994. Nishi har vært involvert i markedet siden 1998, og har siden engasjert seg hvert eneste år i en eller annen form. Når de nå for 23. gang igjen skal fylle gatene med eksotiske dufter av internasjonal mat fra arendals flerkulturelle rikdom, handler det om å skape en hyggelig møteplass for alle nasjonaliteter.

– Det skal være godt for folk å være her. Vi har valgt å holde på den samme formen og ikke modernisere oss så mye, det skal være lavterskel og enkelt for folk å komme hit og snakke med folk fra ulike nasjonaliteter. Du trenger ikke å reise til Thailand for å spise thaimat. Her kan du både spise thaimat og snakke med folk fra Thailand, sier den blide dama.

Noe har likevel forandret seg, særlig med tanke på regler for servering av mat. Med så mange nasjonaliteter og ulike kulturer påpeker Nishi viktigheten av at alle kan de norske reglene.

– Vi har utviklet markedet i tråd med utviklingen ellers. Både vi og Mattilsynet kurser alle matselgerne i prosessen omkring tillaging og servering, og alle må lære seg reglene fra Mattilsynet. Alt skjer under vårt oppsyn, de må blant annet vite hvor mye de kan ta ut om gangen, hvilke matvarer som ikke kan blandes eller ligge på samme fat på grunn av bakterieflora. Vi har et ansvar der, og jeg kan forsikre at det er høy kvalitet på alt som selges, sier hun.

Stor aktivitet

Selv om mange forbinder Internasjonalt marked med eksotisk mat, handler markedet om mer enn bare mat. Det vil være en rekke ulike salgsboder der du blant annet kan få kjøpt diverse håndverk fra ulike kulturer og land, og det vil være stor aktivitet på scenen med kultur- og musikkinnslag fra lag- og foreninger, band og dansegrupper.

– Det blir alt fra musikk fra Eritrea, dans fra Syria, akrobatikk og balansekunst til klovner og ansiktskunst for barna. Det vil foregå noe nesten hele tiden, og den som ikke finner noe han liker, må ha en veldig spesiell interesse, sier Nishi og smiler bredt.

Nytt av året er at det blir arrangert egne aktiviteter for stiftelsen «Livsglede for eldre», hvor det blir laget et kulturprogram spesielt for dem.

– Det er ekstra hyggelig at vi også kan gi dem et tilbud. Vi kommer til å åpne scenen for dem en time før det offisielle programmet, opplyser hun.

Større mangfold

Den store innvandringen de siste åra har ifølge arrangøren bidratt til at markedet kan tilby et enda større utvalg av både mat og kultur.

– Det er klart at vi merker det. Vi har fått et mye større mangfold. Det er flere som ønsker å melde seg på til markedet, og vi kan tilby et større utvalg av det meste. Jeg mener vi er cirka 130 forskjellige nasjonaliteter i byen, og vi bruker kun av de lokale kreftene vi har her. Før hentet vi gjerne inn artister fra andre større byer, det trenger vi ikke lenger. Det handler om å ivareta kultur og samtidig integrere. Arendal er jo også en FN-by og en stor del av Europa, understreker hun.