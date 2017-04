Fortalte overgrepshistorien åpent for første gang

Fire ofre for seksuelle overgrep sto frem med sine historier i Trefoldighetskirken.

Messe for verdighet har etter hvert blitt en årlig tradisjon, og ble forrige torsdag avholdt for tredje gang.

Under årets messe fortalte Svein Schøgren som er kjent fra organisasjonen Utsatt Mann, Cecilie Beisland Holm og Wibekke Grønlund sine historier for tredje gang. De har vært med siden messa som handler om overgrep ble avholdt i Arendal for første gang.

Overgrepsmannen drept

19 år gamle Marcel-Pierre Traaet var der for første gang, og det var også første gang han fortalte historien sin i et offentlig rom.

– Jeg har fortalt det i avhør til politiet, skrevet på bloggen min og fortalt til journalister, men jeg har aldri snakket åpent om det før. Det var krevende, men også viktig, fortalte han til Arendals Tidende etter at han hadde delt sin historie med de oppmøtte.

Da Marcel var 14 år, var han en av 38 unge gutter som ble utsatt for overgrep fra en mann i 50-årene. Mannen ble tidligere i år drept i fengsel, før han fikk prøvd saken sin i en rettssak, og før Marcel fikk en dom som viste at han var utsatt for urett.

– Han var en mann med mange navn. En mann kjent som Norges største overgriper. Og en mann jeg kjente som Christian Alexander Berge, åpnet Marcel da han fortalte sin historie.

Deretter snakket han om hvordan han hadde vært forbanna. På grunn av overgrepene. For at hans overgriper ikke fikk den tryggheten han hadde rett på i et norsk fengsel. På grunn av at det aldri ble noen rettssak. Og på grunn av at han som offer kunne tillate seg å synes synd på en sånn mann.

– Jeg skulle ønske jeg fikk vite svart på hvitt i retten at det ikke var min skyld. Jeg har prøvd å beskrive følelsen overgrepene gav meg, og det kan best beskrives som å sitte naken, alene på rådhusplassen i Oslo, på 17. mai. Det gjør vondt. Ikke bare psykisk, men også fysisk. Halsen snører seg sammen. Det er helt forferdelig, sa han.

Åpenhet

Både Marcel og de andre ofrene som fortalte sine historier understreket at de ønsket større åpenhet om overgrep.

– Jeg håper vi sammen skal klare å senke terskelen for å be om hjelp, sa Marcel, som også understreket hvor viktig det kan være å vise at man bryr seg.

Han mente det mange ganger kan være nok å tørre å spørre hvordan det går, og å si at du er der for en som trenger det.

Barmhjertig

Mellom overgrepsofrenes historier bidro Esben Holm Eskelund med sang, sammen med kantor Tim Harry Blomberg på piano.

Sogneprest Åsta Ledaal og prost Kolbjørn Gunnarson reflekterte over historien om den barmhjertige samaritan, før de inviterte til nattverd.

På messa var også Senter mot seksuelle overgrep i Agder, Utsatt mann, Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og landsforeningen mot seksuelle overgrep representert.