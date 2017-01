Lokalt rockeband vil erobre Norge

Vinnerne av talentkonkurranse til Rytmiske fabrikk i november, rockebandet «Underwing», er straks klare med sin første EP. Nå skal de først erobre Norge, så Verden.

De skulle bare spille inn et par demolåter, nå lanserer de straks sin første EP.

– Vi satt oss inn i studioet til trommisen for å spille inn et par låter til en demo. Vi ble litt ambisiøse og endte opp med en EP som snart er i boks, forteller bandmedlemmene fra Underwing.

Hardtslående og melodiøst

De fire medlemmene kaller seg for et arendalsband selv om halvparten kommer fra Grimstad.

– Det er i Arendal vi treffes, vi øver fast på Munkehaugen, forteller bassisten Enyeto Kotori idet vi treffer tre av gutta i øvelseslokalet.

Magnus Christiansen, Thomas Myhren og Enyeto sitter lettere henslengt i en godt brukt sofa. På bordet står det en ølboks, en sliten laptop, litt snop, plastposer og gamle musikkmagasiner. Det er akkurat slik som forventet i et rocka øvelseslokale. De kaller seg for et hardrockband, men poengterer at de ikke utelukkende spiller hardtslående mørk musikk.

– Vi spiller egentlig akkurat den musikken vi vil, og har mye melodiøst på repertoaret, sier bassisten, som også er initiativtaker til å etablere bandet.

Filosofiske tekster

Alle medlemmene har tidligere spilt i andre mer eller mindre kjente rockeband i distriktet som blant andre Klepp, Valerie og Seventh. For cirka et år siden bestemte de seg for å skape et helt nytt band ettersom de andre konstellasjonene ble oppløst.

– Jeg hadde allerede et par låter ferdig, og de ble lagt til grunnlag for den veien vi har valgt å gå i dag, sier Enyeto.

Tekstene er dypgående med erfaringer fra eget liv. Gutta mener de er viktig å fremføre tekster som kan bety noe for andre, og de er ikke redde for å skrive om verken følelser eller politikk. Bassisten kaller seg selv for spirituell, han mediterer jevnlig og setter setter seg gjerne i en lotusstilling for å finne ro og inspirasjon til å skrive tekster.

– Det gjenspeiler seg ofte i tekstene. Jeg skriver mye om meditering og tekstene er egentlig ganske filosofiske. Vi skriver mye om menneskeheten og om det å forandre seg i en positiv retning selv når ting er vanskelig og vondt, og vi blander inn egne erfaringer som alle kan relatere seg til. Jeg ble selv formet at musikktekster da jeg var yngre. Vi ønsker å kunne gi det samme tilbake til vårt publikum, sier Enyeto.

Terapeutisk

I august i fjor holdt de sin første konsert, og siden har det gått slag i slag.

– Det har tatt litt av, og vi har fått overveldende gode tilbakemeldinger fra publikum. Ekstra stas var det å vinne talentkonkurransen til Rytmisk fabrik, det var dritgøy, sier gitarist Magnus Christiansen.

Han forteller videre at han sliter mye med angst, og at musikken har hjulpet ham til å takle den bedre.

– Jeg og de andre medlemmene syns det er viktig å være åpne om slike ting, og vi både skriver om det i tekstene og snakker om det. Hvorfor skal det være så farlig å si at du har angst? Det er jo så mange som sliter med dette i dag. Bandmedlemmene og musikken har hjulpet meg til å takle min angst bedre, det er min terapi, sier gitaristen.

Bandet har stort fokus på psykisk helse, et tema de syns er viktig å fokusere på, og ufarliggjøre.

– Vi har fått høre fra folk som sliter eller har det vondt, at det hjelper å høre på musikken og tekstene våres, og det er stort å høre. For oss er det også viktig å ta oss tid til å prate med publikum, sier bassisten.

Sjanger

Musikken til bandet er inspirert av de siste fem tiårs musikalske eskapader, og gutta beskriver sjangeren som en blanding av de «groovy» rytmene man finner i 70-tallets rock, den melankolske atmosfæren som kjennetegner 90-tallets grunge og den soniske kompleksiteten i moderne progressiv metal. Kvartetten begynte innspillingen av sin fem spors debut EP «Kaela Upsweep» sommeren 2016, og er produsert av Joachim Walle Michalsen som også er bandets trommis. EP-ens visuelle design er utarbeidet av Enyeto.

– Målet vårt er å drive med musikk på heltid og kunne leve av det. Vi har lagt langsiktige planer og håper å bli kjent innenfor vår sjanger. Først vil vi etablere oss i Norge, deretter satser vi på utlandet, forteller de ivrige musikerne.

Målbevisste

For å nå målet om å bli «kjent» i Norge skal de spille flere konserter på landsbasis i tillegg til festivaljobber til sommeren. De ønsker også å appellere til folk som egentlig ikke pleier å høre på rock.

– Vi har store planer, og jobber under mottoet «hvis man vil noe så får man det til, får du det ikke til, så vil du det ikke nok», sier Magnus.

– Det handler om å se mulighetene, ha selvtillit og være litt frempå. Drit i janteloven! Det er mange som er redd for at andre skal tro at vi tror at vi er noe. Vi vet at vi har et bra produkt, og det er det vi skal tro på. For oss er det viktig å kunne tilby en god pakke, og levere ekte og ærlig musikk. Vi er bare oss selv, og det er en del av vår greie, sier Enyeto.

Streeming

Selv om de fleste lytter til musikk på internett i dag, velger de likevel å gi ut en fysisk plate.

– Vi har lyst til å ha et produkt vi kan selge på konsertene våre, det er fortsatt mange som liker å ha en fysisk plate. Vi er selvfølgelig også på alle streemingstjenester og har per i dag cirka 4 000 månedlige lyttere, forteller Magnus.

Underwing består av:

Enyeto Kotori – Vokal & bass

Joachim Walle Michalsen – Trommer

Thomas Myhren – Gitar

Magnus Christiansen – Gitar og vokal