Forfatter arrangerer skrivekurs for ungdom

Forfatter MiRee Abrahamsen fra Tromøy ble tildelt Aust-Agders kulturstipend, pengene bruker hun til å arrangere skrivekurs for ungdom mellom 13 og 18 år.

Med mål om å nå fram til ungdommer som er glad i å skrive skal forfatteren gi inspirasjon og mulighet til å være kreativ, uten krav om verken rettskrivningsregler eller grammatikk.

Skriveråd

– Det eneste kravet er at de må være interessert i å skrive, og det er ikke noe krav om å være «skoleflink» eller verdensmester, sier Abrahamsen.

Skrivekurset er åpent og gratis, og skal gå over to dager på Munkehaugen kultursenter 11. og 12. mars. Det eneste deltakerne trenger å gjøre er å ta med seg skrivesaker eller PC.

– Den første dagen blir det en del kreative øvelser der deltakerne får konkrete skriveråd. De skal jobbe både hver for seg og i grupper, og jeg vil ha tett oppfølging og gi konkrete tilbakemeldinger underveis, forteller forfatteren via en pressemelding.

God stemning

– Vi skal bruke god til på å gå gjennom oppgavene, og til sist får de konkrete skriveoppgaver. De får forslag til tema, og hvis de får tid så begynner de å skrive på kurset, og hvis ikke, er det fint om de gjør noe hjemme på kvelden slik at de har noe å vise fram dagen etter, forklarer forfatteren.

På dag to får de skrive videre på det de har begynt på og de får kyndig rettledning. Utover dagen er det satt av tid til opplesing for de som vil.

– Erfaringsmessig vil nesten alle ha opplesing, og det pleier å være god stemning rundt dette. Jeg kommer da med tilbakemelding om hva som er bra og hva som kan bli bedre, sier Abrahamsen.

Åpent felt

MiRee Abrahamsen har gitt ut en diktsamling og fem romaner i tillegg til å ha publisert en rekke artikler og innlegg. Hun har gjennom en årrekke holdt mange kurs og foredrag, blant annet i Den Kulturelle Skolesekken. Hun beskriver selv at hun er opptatt av at skriving skal være et åpent felt for alle som ønsker å dele en historie eller tanker.

– I skolen er det ofte mange som ønsker å lage en tekst, men så må de forholde seg til strenge regler og krav som legger en demper på fantasien og det personlige aspektet. På dette kurset skal vi jobbe, men samtidig ha det moro, og for de av ungdommene som har lyst til å delta på Ungdommens kulturmønstring med tekst får her muligheten til å forberede seg, sier forfatteren.

Kursholderen har satt et tak på 20 deltakere slik at alle skal få god oppfølging, og hun anbefaler interesserte å melde seg på så fort som mulig.

– Det er førstemann til mølla, derfor er det lurt å melde sin interesse nå for å være sikker på å få plass, sier hun.