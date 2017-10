Feirer 50-årsdag med konsert i Færvik kirke

Annonse:

Mange som fyller rundt tall grubler ofte og river seg i håret. – Skal jeg arrangere stor fest? – Hva ønsker jeg meg? – Hvem skal inviteres? Og så videre, og så videre.

Den tanken har ikke slått Merete Haslund. 29. oktober fyller hun 50 år, og hun vil mye heller gi noe til andre enn å få noe selv.

Derfor inviterer hun alle som vil komme, til feiring og konsert i Færvik kirke førstkommende lørdag, 21. oktober.

Spesialbygget scene

– Å gi til andre er mye gøyere enn å få! Jeg håper at jeg kan gi publikum en god følelse og en stund til ettertanke. Derfor blir det konsert i Færvik kirke førstkommende lørdag med topp motiverte aktører. Jeg gleder meg som en unge, og tenk om det kan bli tradisjon å lage konsert ved hver bursdag? Det ville være å feire livet, – og det ville være stort!, stråler hun.

Nå er hun på god vei til å realisere drømmen sin, og hun håper på at alle de 480 plassene i kirken blir fylt opp. Kirketjeneren har til og med bygget egen scene slik at publikum får se artistene litt bedre.

– Dette er en konsert for absolutt alle. Om du liker å treffe folk, så holder det i massevis, smiler hun.

Kjente artister

Og det er ikke hvem som helst hun har fått med seg på konserten. På den musikalske bursdagsmenyen står Lars Bremnes, en strykekvartett hvor lokale Åse-Maria Bygland Larsen spiller i, Paul Field kommer og saksofonist Trygve Hellesen. Merete selv lover at hun og ektemannen Hans Inge Fagervik også vil bidra under hele konserten.

– Jeg har stor sans for Lars Bremnes. Tekstene hans er helt fantastiske, og de har fulgt meg lenge. I sangen «Elias» synger han om hvordan en ung flyktning finner seg til rette i det norske samfunnet, og det er akkurat dette det handler om. Jeg anbefaler alle å lytte til denne!

Videre er jeg glad i strykekvartetten som kommer, og ikke minst Paul Field. Han har skrevet flere tekster for blant andre Cliff Richard, og også sanger for flere Grammy-vinnere. Og sist, men ikke minst vil publikum bli forført av vakre saksofon-strofer fra Trygve Hellesen, sier Haslund.

Ikke noe Merete-show

Merete Haslund er klar over at enkelte folk vil tenke at «Dette gjør hun bare for å få oppmerksomhet og det er et rent PR-fremstøt». Men det er ikke grunnen til at hun arrangerer denne konserten.

– Nei og atter nei! Dette blir ikke et «Merete-Show»! Jeg har gjennom livet opplevd opp- og nedturer, og vet at livet er skjørt. Kanskje det har noe med alderen å gjøre, men jeg tenker utover istedenfor innover. Mitt ønske når jeg nå blir 50 år er vi kan bli litt snillere mot hverandre. Jeg er oppriktig når jeg ønsker at det blir full kirke. Alle de fremmøtte vil kjenne at det er godt å være der, og at kvelden gir noe å tenke på i etterkant, sier hun og nesten banker i bordet.

Hjelper flyktninger

Merete har i løpet av ett og et halvt år brukt noe av fritiden sin på å hjelpe mindreårige, enslige flyktninger som kommer til Norge.

– Jeg ble kjent med en 15 år gammel gutt fra Afghanistan. Det har gitt meg mye. Ikke bare lærer vi som bor i Norge hvordan det er å leve med krig og elendighet. Vi lærer også mye om følelser, savnet av familien, lysten til å leve et trygt, normalt liv, og ikke minst ha noen rundt seg som de kan stole på.

Inza har en stor drøm i livet og det er å studere. Det har jeg lyst til å hjelpe ham med, sier hun.

Det hører med til historien av Inza, som nå er 17 år, ikke fikk opphold i Norge og derfor skulle sendes ut av landet.

– Han har forsvunnet til Paris, og jeg sender penger til ham via Den Norske Sjømannskirken. Vi har daglig kontakt, men akkurat nåer jeg bekymret. Jeg har ikke hørt fra ham på mange dager, sier hun med et trist uttrykk.

Men så plinger det plutselig i innboksen på mobilen, og jammen er det ikke fra Inza!

– Å, nå ble jeg glad!, utbryter hun, og smiler med blanke øyne.

TV-aksjonen

I og med at konserten avholdes rett før den årlige TV-aksjonen på NRK, vil Merete at noe av pengene fra konserten skal gis til denne.

– I år er det UNICEF som får pengene, og midlene går til utdanning av unge mennesker uten muligheter. Dette er midt i blinken for meg, og det er mitt bidrag til at noen kan realisere drømmene sine. I tillegg skal noe av overskuddet gå til enkeltindivider som virkelig trenger det.

Det er ingen tvil om at Merete brenner for det hun tror på. Hun vil ha et varmere samfunn, og at vi blir flinkere til å kontakte hverandre. Hun synes det er synd at «stikk-innom-kulturen» er borte.

– Det finnes mange ensomme mennesker der ute La oss ta kontakt, og være litt mer hyggelige med hverandre. Det er også et bursdagsønske!

– Men jeg vil ikke bli nominert til fredsprisen, altså! Sier den snart 50 år gamle Merete Haslund.