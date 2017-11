En juletradisjon blir til

Annonse:

Julen handler om tradisjoner, og av og til må man være fremsynt nok til å tørre å starte en ny en.

Stinta skolekorps, sangere ved kulturskolen og det nyoppstartede kulturskolekoret arrangerte førjulskonsert i Trefoldighetskirken i Arendal, onsdag kveld. Solister, korister og musikere var pyntet til fest, og en og annen nisselue kunne skimtes i rekkene innimellom instrumentene. Dirigent Lars Bjørnar Strengenes ønsket velkommen til årets test, en test han håper skal bli en tradisjon, og han oppfordret alle tilhørerne til å knipse mange bilder og ta video av opplevelsen.

Tradisjonelle julesanger – og en «ny en»

I repertoaret fikk vi servert kjente og kjære julesanger, blant annet Det lyser i stille grender, Nå tennes tusen julelys, En stjerne skinner i natt og Deilig er den himmelblå. Publikum ble oppfordret til å synge med der de kunne, og både store og små lot seg rive med. En av låtene var strengt tatt ikke en julesang, men Strengenes mente den var så fin at den burde kanskje bli det, nemlig Gabriellas sang fra filmen Så som i himmelen.

Regionsmestere

Stinta skolemusikkorps fikk vise hva de kunne i instrumentalen Christmas Swings. Denne besto av låter som Jingle Bell Rock, Frosty the Snowman og Santa Claus is coming to town. På plass i korpset var også juniorer som nylig ble kåret til regionsmestere, og konserten i Trefoldighetskirken var for mange den første oppvisningen sammen med hovedkorpset. Dirigent Strengenes var kjempefornøyd med konserten, og gledelig overrasket over at det kom så mange.

-Dette gikk over all forventning, så da kan jeg ikke forstå annet enn at dette bare må bli en tradisjon, avslutter han.