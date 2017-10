Løfte om nye lokaler inspirerte kulturskolen

Annonse:

Kulturskolen utvider sitt tilbud

Tidligere i høst kunne kulturskolen juble over nyheten om nye lokaler i Kanalgården, tidligere kjent som Statens hus. Nyheten hadde knapt nok lagt seg før de rullet ut flere kurs og nye ukentlige tilbud til alle 1.-7. klassinger i Arendal. Gitar, bassgruppe, fiolin, jazzcombo, notelære, kor og bandskole, bare for å nevne noen. Til tross for at de nye lokalene ikke blir klare før 2019 har kreativiteten allerede fått fullt spillerom.

Bånn gnu!

-Vi kan ikke vente til de nye lokalene er ferdige, vi har så mye gøy og så mye bra å bidra med, at dette måtte vi bare ut med allerede nå! sier en entusiastisk rektor ved Kulturskolen, Martha Marita Hansen.

-Munkehaugen har hele tiden vært en midlertidig løsning, og her har vi fått lov til å utvikle konseptet videre i påvente av nye lokaler. Nå som vi vet at vi får mer egnede lokaler i Kanalgården i overskuelig fremtid, kan vi la både ideer, påfunn og kreativiteten få flyte fritt.

Unike tilbud

Og kreativiteten har definitivt fått blomstre. Blant høstens nyheter finner du både bandskole og nybegynnergruppe for bass, men den største nyvinningen er KORK – kor og orkester sammen. -Dette er et helt unikt tilbud i vår region, forteller Martha, der korsangerne får lov til å øve med et helt orkester.

Det er nesten en ubeskrivelig opplevelse å få synge sammen med musikere, og samtidig ligger det en hel del læring i den opplevelsen. Og hun sier det er lærerne på skolen som er de virkelige heltene her. At det er disse dedikerte og fantastiske ansatte som utvikler egne undervisningstilbud og bruker av sine egne erfaringer og sin egen kreativitet for å kunne gi elevene det aller beste utgangspunktet for egen utvikling, nye ferdigheter og gode opplevelser.

Noe for enhver smak

Og det er nettopp dette Simen Svanevik Bendiksen mener er det viktigste elementet – utenom det å lære å spille et instrument, selvsagt. Han har selv vært elev på skolen, og er nå vikarlærer i gitar.

–Det å lære seg å mestre en oppgave er viktig, i tillegg til å bygge den sosiale kompetansen, knytte vennskap og finne gleden med musikk. Med de tilbudene som skolen nå kan gi, er det noe her for alle. Så det er bare å ta turen innom, prøve seg frem og finne dine favoritter.

Nytt sangkor

Og prøve seg var det mange som ville da skolen satte i gang med Kulturskolekoret 11. oktober for de mellom 1-7 klasse. Med stor entusiasme, ekte sangglede og masse latter kunne klangen høres gjennom korridorene på Munkehaugen.

–Det er jo derfor vi gjør dette, forteller en tydelig rørt Martha og fortsetter:

– Fordi vi vet at dette er utrolig verdifullt – både læringen og det sosiale. I dag er det mye selvlæring på nettet, men vi vet også at det ligger utrolig store verdier i samhandling, og hva det gjør med trivsel og ferdigheter. Det er der gevinsten ligger. Og selv om mange møtte frem til første korøvelse i dag, er det fremdeles ledige plasser, så kom, kom!