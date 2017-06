Dro sommeren i gang i banken

Annonse:

Raylee og Dj Re.No. fikk æren av å dra festsommeren i gang i Arendal.

Arendalittene som tok turen til Banken Scene, i de tidligere lokalene til Sparebanken Sør i Arendal, fikk en solid dose sommerstemning satt inn på konto fredag kveld. Da gikk arrangementet «Sommerslipp» av stabelen. Konserten med Raylee og den påfølgende klubbopplevelsen med Dj Re.No. ble dratt i gang av kompisene Øyvind Østerhus Gundersen og August Litangen.

God stemning

Dørene åpnet kl. 20 og kvelden ble etter hvert kald i bakgården til de tidligere banklokalene. Litt før kl. 22 gikk Raylee på scenen under blå junihimmel, i en akustisk utgave med Preben Kobro på gitar. Hun åpnet konserten sittende med sangen «Toxic» av Britney Spears, og fra første strofe var det feststemte publikumet med på notene.

Rølpelandslaget

Deler av publikumet kunne med fordel i blant ha lukket munnen over pilsen og heller brukt energien på å lytte til artisten. Hun hadde en utakknemlig oppgave med å gi dem en musikalsk opplevelse. Det er krevende når gutta egentlig har kommet hjem for sommeren for å ha det gøy med kompisene sine, og tilfeldigvis havner på konsert. På enkelte låter hørtes det ut som om det var rølpelandslaget som var med på kor.

– Kan dere være stille? Jeg begynner bare å le, smilte artisten fra scenekanten.

Midt under fremføringen av balladen «Titanium» fløy gehøret ut av publikum og opp og ut av bakgården. Raylee hentet seg raskt inn igjen og fikk loset konserten med to spillesett trygt og profesjonelt i havn, selv med en kortreist robotdanser på scenen på de siste låtene.

Langt fra fullt

Hovedkjernen i publikum var unge menn, mens de unge damene glimret med sitt fravær i starten på arrangementet rettet mot ungdom i alderen 18 til 20 år. Den aller yngste målgruppen var nærmest ikke representert i det hele tatt på starten av kvelden. Etter Raylee-konserten trakk publikum inn og de unge var helt med på dansen da Dj.Re.No, direkte fra Ibiza satte i gang showet sitt i lokalene der danseløvene for et par årtier siden sto i kø for å få tømt sparebøssene sine. Det er bare å håpe at scenen og dansegulvet fylles opp i banken utover sommeren og at de unge kjenner sin besøkelsestid. De som ikke var der gikk nok glipp av en fest.