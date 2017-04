Dette kunstverket skjuler korset

Debatten om behovet for livssynsnøytrale seremonirom Arendal er nå dekket, bokstavelig talt. Torsdag ettermiddag ble kunstverket som skal skjule krusifikset i Arendal kapell vist fram for første gang.

På fremvisningen av kunstverket ønsket leder av Arendal kirkelige fellesråd, Anne Vartdal, velkommen. Hun påpekte at det i utgangspunktet var med tungt hjerte å skjule den religiøse utsmykkingen i kapellet, men at hun likevel var svært fornøyd med dagens resultat.

Tilrettelagt for alle

– Det har vært en lang prosess fra vi i 2014 fikk midler til å utarbeide livsnøytrale seremonirom til vi i dag endelige kan avduke resultatet av dette flotte kunstverket vi nå ser. Det har blitt gjort en grundig jobb i samarbeid med politikere, fellesrådet, menigheter, humanetisk forbund og flere andre aktører, og vi er fornøyd med å kunne tilby et rom også for et ikkereligiøst samfunn, sa hun.

Årsaken til at Arendal kapell ble valgt ut til å være et livsnøytralt seremonirom er på bakgrunn at Bispedømmet har konkludert med at kapellet hører inn under gravferdsloven og dermed ikke er et kirkerom, og det åpner for at kunsten i rommet, de religiøse symbolene, kan tildekkes.

– Det er viktig å nevne at vi ikke har kirkegård, selv om vi kaller det for det. Vi har gravplasser som er tilrettelagt for alle. Vi har gjort et grep som skal tilrettelegge for et livssynsnøytralt samfunn der vi kan gi et tilbud om nøytrale seremonier når det er et behov. Med dette så strekker vi ut en hånd, denne løsningen er noe vi alle kan leve med, sa Vartdal.

Nøytralt motiv

Kunstverket som skal skjule krusifikset med korset av Jesus er laget av tekstilkunstner Anne Aanerud i samarbeid med tekstilkunstner Ragnhild Jansen, og det var Aanerud selv som framviste verket for utvalget som har jobbet med løsninger for livsnøytrale seremonirom. Via en motor ble et sjumeter langt fargerikt veggteppe med stofftrykk kjørt ned over krusifikset og helt ned til gulvet som trinn én i prosessen. Deretter ble et nytt teppe laget av tynne nylontråder i samme fargespill kjørt over slik at det ble liggende på utsiden av det første veggteppet. Kunstneren understreket at da hun fikk oppdraget handlet det ikke for henne om å dekke til en Jesus, men å lage et selvstendig kunstverk med en egen verdi.

– Dette er mer enn bare et stoff av tynne tråder. Det er et nøytralt motiv med farger fra naturen som gjør at når du ser på det så blir du løftet opp, jeg kaller det for «celebration of life», forklarte hun.

Kunstnere selv var like spent som de fremmøtte om den tekniske delen av nedkjøringen av veggteppene ville fungere slik den skulle.

– Utfordringen har vært å lage et teppe av tråder som kan rulles opp via en motor uten at trådene blir ødelagt. Jeg ser at noen av trådene må strammes noe, men ellers så fungerer den tekniske delen akkurat som den skal, sa hun fornøyd.

God dialog

Bystyrerepresentant Atle Svendal (Ap) har vært involvert i prosessen helt fra starten og var også tilstede på fremvisningen i Arendal kapell. Han kunne fortelle at det har vært en vanskelig sak, men at han nå er glad for at den endelig har landet.

– Vi har klart å løse det med dialog. Vi slutta å skrive til hverandre og begynte i stedet å snakke sammen for å komme fram til en løsning alle kunne leve med. Vi legget er kunstverk foran korset, og nå skal det være som det er, det blir ingen omkamp, understreket han.

Han vedgikk samtidig at selv om de fleste nå har akseptert denne løsningen så er det likevel ikke alle som jubler av begeistring.

– For noen er det nok en modningsprosess. Jeg er selv humanetiker, og for meg var aldri korset forstyrrende, men slik er det ikke for alle. Vi har også hatt dialog med muslimske samfunn, og vi håper at våre nye landsmenn kan finne glede i å være her. De fleste har nok bifalt at dette er den beste løsningen, men ikke alle er helt klare for å bejuble ennå, sa han.

Fornøyde

Alle de frammøtte i Arendal kapell torsdag ettermiddag var enige om at kunstverket passet godt inn i kapellet, og at kunstneren har klart å tilpasse både utseende og farger på best mulig måte.

– Hvis du ikke har vært i kapellet før og kommer hit for første gang og ser dette veggteppet, da tror du at det er slik det skal være. Det passer godt inn og det er noe å feste blikket på som ikke er forstyrrende. Fargene i teppet passer også godt sammen med blomster som det jo vanligvis er på begravelsesseremonier, sa Vartdal.