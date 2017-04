Damenes påskevandring på Helleheia

Fargerike damer med ryggsekker, norske flagg, ikledd kreative strikkekreasjoner og masse godt humør samlet seg på skjærtorsdag til årets påskevandring i skogen på Helleheia.

Tradisjon

Vandringen arrangeres for 25. år på rad, og er for alle som har vokst opp på Helleheia på 70-tallet og fremover. Det startet først som en tur i jula i 1992, men ble flyttet til Skjærtorsdag, siden har det blitt en fast tradisjon. Det var mannfolka som startet vandringene, men etter hvert kom også damene på banen. Hvert år har de et eget tema for antrekk, og i år er det strikketøy som står på agendaen. Noen har strikket kreative kreasjoner som hele buksedresser mens andre har brukt mer lettvinte løsninger som en enkel strikkelue. Turen er i en litt annerledes innpakning enn det vi vanligvis forbinder med påskevandringer, og for mange av deltakerne har dette blitt fast og kjær tradisjon år etter år. Med seg i sekken har damene noe godt å drikke, litt mat og varmt tøy.

Påskevandringen er todelt, en guttegjeng og en jentegjeng, som til slutt treffes i skogen for felles hygge. Etter en lang dag i skogen på Helleheia avsluttes dagen med fest på det lokale grendehuset.

– Kriteriene for å bli med på vandringen er at du må vite hvor Steinbakken er og hvem kioskmannen var. De fleste av oss er vokst opp her på 70-tallet, den gang vi barna var ute og lekte sammen. Hvert år samles vi her for å holde kontakten og mimre om barndommen her på Helleheia. Vi har det veldig morsomt, forteller Liv Karin Engebretsen.

Internt

Vi følger jentelaget et stykke innover i skogen for å ta tempen på stemningen. Regndråpene faller tungt på følget på cirka 20 personer, men det ser ikke ut til å bry deltakerne noe særlig. Latteren bærer høyt gjennom skogen idet de spaserer mot det første målet; Kåre Jans plass. Deretter skal de videre til Sletteheia for å grille pølser før de skal møte guttene. Men før de kommer så langt tar de en pause ved krysset der det deles ut premier for blant annet det mest kreative antrekket, mest fargerike, mest strikketøy og minst strikketøy for å nevne noe. Premievinnerne får gule lapper klistret til brystet og høster selvfølgelig stor jubel fra resten av turdamene. Når de etter en liten vandring kommer til Kåre Jans plass er det tid for konkurranser.



Deltakerne deles opp i lag og må løse diverse utfordringer, blant annet en intern quiz. For å kunne svare på spørsmålene må du være godt kjent på Helleheia og vite hvem som bor, eller har bodd i nabolaget enten som barn eller i nåtid. Deltakerne må svare på spørsmål som «hva heter sønnen til kioskmannen?», «hva het hunden til Fridel?», «hvem bodde i huset til Tone før?» og «ranger barna til Gunhild og Eivind med navn og fødselsår».

– Hvert år har vi interne spørsmål, og vi deler gjerne gruppene på bakgrunn av personlige hendelser som hvem som har blitt skilt i løpet av året og liknende, slik holder vi hverandre oppdatert, sier Liv Karin lattermildt.

I år er det nesten tjue deltakere, men ifølge Liv Karin har de noen ganger vært opp mot 40 deltakere på turen.

– Det er litt forskjellig fra år til år hvem som kan bli med, men på det meste har vi nok vært rundt 40 jenter og 40 gutter, og da blir det veldig livlig i skogen, sier hun.

Se bildene fra turen her, eller klikk på hovedbildet øverst i saken for å bla deg gjennom.