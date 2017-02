Canal Street: Fyller på med unge artister

Onsdag formiddag slapp Canal Street to nye artister til festivalens nye storsatsing, Pollenkonserten.

Forrige uke slapp festivalsjef Mats Aronsen nyheten om at Gabrielle og Paperboys skal opptre, noe som skapte stor begeistring hos det unge publikum. Når han nå slipper artistene «Unge Ferrari» og Nina Ugland aka NINV regner han ikke med mindre begeistring fra målgruppen.

– Norges kuleste navn

– Unge Ferrari er en av de mest omtalte og spennende unge artistene i Norge. Vi fortsetter å fylle på med spennende, unge artister til Pollenkonserten lørdag 29. juli. Det skal bli litt av et party, sier festivalsjefen i en pressemelding. Debutalbumet fra Unge Ferrari; «Til Mine Venner» kom ut i 2015, og fikk en horde med femmer-anmeldelser. Det ble lovord og beskrivelser som ukomplisert men catchy, imponerende, ektefølt og sterkt. Samme år ble han også nominert til ‘årets nykommer’ under P3 Gull.

– Han er virkelig en av de mest spennende artistene vi har sett her til lands de siste årene, mener festivalsjefen.

Bak det temmelig spesielle navnet, kalt «Norges kuleste artistnavn», skjuler den unge rapperen Stig J. Haugen fra Hamar seg. Ikke bare navnet spesielt, den unge mannen er også spesiell, og litt mystisk. Unge Ferrari vokste opp med alt fra Craig David, Britney Spears og Usher til G-Unit i CD-spilleren, og ønsker med sin musikk å ta med lytterne høyt og langt ut i verdensrommet ved å kombinere futuristiske 808-beats med melodiøs R&B i grensen mellom pop og hiphop.

– Singlene «Hvis Du Vil», «Vanilje» og «Lianer» har herjet på P3 og andre kommersielle radiokanaler i hele år, og han er også gjesteartist på Arif sin kritikerroste debutplate «HighEnd / Asfalt», melder Aronsen.

Flagrende pop

Nina Ugland, aka NINV, vant Canal Streets talentscene i 2015.

– Hun er en svært talentfull ung artist fra Kristiansand, og hun fortsetter bare å imponere. Hun står allerede fram som en helstøpt artist, og med et band som gjør langt mer ut av seg enn å bare backe en strålende vokalist, sier Aronsen.

NINV skal åpne Pollenkonserten, og ifølge festivalsjefen blir det drivende, flagrende og vakker pop som passer godt inn i Pollenkonseptet.

– Hun har en stemme med plenty av særpreg og stort register. Hun har en myk og varm klang, samtidig som hun har full kontroll med sterk utstråling, og med en dramatisk framførelse. Dette er en fin blanding av pop, elektronika og indie. Hun skriver også alle tekstene selv, sier festivalsjefen.