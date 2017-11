Canal Street i full gang med booking

Annonse:

DANSK STJERNE: Kim Larsen er et kjent navn for de fleste nordmenn, og bidro blant annet til å sett publikumsrekord for Canal Street i 2009. Til sommeren er han tilbake på storscenen, i storform. Pressefoto_ Morten Rygaard

Festivalen har ikke lagt på latsiden i høst. Torsdag bekrefter festivalsjef Mats Aronsen fire nye artister til neste års festival.

Tidligere har festivalen sluppet gruppa Real Ones. Torsdag slapp festivalsjefen ytterlige fire artister med Kim Larsen, Violet Road, Madcon og Julie Bergan på det foreløpige festivalprogrammet.

– Dette er et superslipp, rett og slett, skriver Aronsen i en pressemelding.

Hitparade

Kim Larsen, på norsk folkemunne også kalt for «Danmarks Åge Aleksandersen» har opptrådt på Canal Street en gang før, i 2009.

– Da satte han publikumsrekord. Vi forventer det samme igjen når han kommer til sommeren, for han holder fortsatt så ettertrykkelig koken, sier Aronsen og legger til at artisten har lovet å spille alle sine største hits fra karrieren.

– Han spiller også hits fra Gasolin-tida. Det blir garantert allsang og fest når han entrer hovedscenen torsdag 26. juli sammen med sitt band Kjukken, sier han.

Samme kveld, etter Kim Larsen, får publikum nok en gang oppleve tromsøbandet Violet Road.

– Dette er bandet som Canal Street-publikummere har forelsket seg ut. Sist vi så dem var i en forrykende og fascinerende konsertopplevelse på Merdø for to år siden, nå skal de avslutte torsdagen på hovedscenen, skriver festivalsjefen i pressemeldingen.

Pollenkonsert

Madcon og Julie Bergan skal begge opptre under den etterhvert så populære Pollenkonserten. Tidligere har festivalen sluppet bandet The Main Level til denne konserten.

– Madcon er en av Norges mest kjente rap- og hiphopgruppe med Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam i front. De har en haug med store hits på samvittigheten og har vunnet hele fem Spellemannspriser, forteller Aronsen.

Duoen har nylig sluppet singelen «Shoo og Ting&Tang» og kommer med nytt album i januar 2018.

Julie Bergan er mest kjent for sin låt «Arigato», men mange kjenner også til henne gjennom vennskapet med norske Astri S. I perioden 2014 til 2016 ga hun ut flere singler i tillegg til å opptre på flere konserter og turneer, blant annet på den offisielle VG-lista-turneen i 2016.

– Flere av låtene solgte til både gull og platinum i Norge, men det var ikke før låta «Arigato» ble utgikk at hun ble kjent over landegrensene. Låta er skrevet sammen med blant annet norske Kid Joki, og ble nominert til flere priser, inkludert årets låt under Spellemannsprisen 2016, opplyser festivalsjefen.