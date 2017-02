Bytter ut møbler med Vebjørn Sand-malerier

I fjorten dager fremover skal 150 originale Vebjørn Sand-malerier skal pryde veggene hos Bohus i Arendal.

Maleriene er hentet hjem fra galleriet i New York for å markere 10-års jubileet for Gallery Sands Ny. Gjennom et broderlig samarbeid reiser nå søskenparet Aune og Vebjørn Sand rundt om i Norges land med det de kaller for en «pop-up-utstilling», som betyr at utstillingen blir satt fort opp og forsvinner fort ned igjen.

Perfekte vegger

Det er arbeider fra Sands serie «Individets valg» med blant annet flere motiver fra andre verdenskrig som pryder utstillingsveggene i andre etasje på Bohus der møblene for anledningen er ryddet bort til fordel for de eksklusive maleriene. Møbelavdelingen er gjort om til galleri der folk i ro og mak kan nyte synet av originalene på nært hold. Kunstnerens tvillingbror, Aune Sand, forteller til Arendals Tidende før åpningen at han er svært fornøyd med lokalitetene.

– Disse veggene er helt perfekte og maleriene kommer helt til sin rett her, sier han fornøyd.

Han forteller at han har jobbet til klokka halv seks på morgenen for å få det hele på plass. Bare få timer senere er han igjen på plass i utstillingen for å henge opp de siste maleriene.

– Vi reiser rundt i landet, og nå har vi vært i Mandal og Vennesla. Vi stikker egentlig bare kulturhus og andre passende steder og spør om de er interessert, og dette er den 25 plassen vi er på i løpet av de to åra vi har reist rundt, sier han.

Naturlig valg

På spørsmål om hvorfor de valgte en møbelforretning til utstillingslokalet forteller han at de først prøvde seg på Arendal kulturhus.

– Vi stakk innom der, men det viste seg at de ikke har passende lokaliteter. Så gikk jeg opp på Bomuldsfabriken, men der var døra låst og ingen tok telefonen. Siden vi allerede har et godt samarbeid med Bohus så var det naturlig å oppsøke dem, derfor er vi her i dag, sier han og smiler fornøyd før han fortsetter:

– Det er kjempeflott å være her. De som jobber her er utrolig positive og hjelpsomme, og vi er veldig fornøyd, sier han.

-Stoler på Gud

Aune Sand er tydelig stolt over arbeidene til broren, og han kjenner historien til hvert eneste maleri, men når det kommer til penger og verdier vil han helst ikke ha fokus på det, han mener det er helt uvesentlig når det kommer til kunst.

– Kan du fortelle hvor mye verdier som henger på veggene her nå?

– Jeg ønsker ikke å fokusere på det. Kunst kan ikke måles i penger, og jeg syns det irriterende at alle hele tiden skal snakke om penger. Det er kunsten i seg selv som betyr noe og det arbeidet Vebjørn har lagt ned i hvert eneste malerstrøk. Vi er oppvokst i et enkelt hjem med potetkjeller og kålrabi med fokus på å ha mat på bordet, vi lærte å være kreative og at penger ikke er det viktigste, sier han bestemt.

Han er heller ikke redd for at maleriene skal bli stjålet, eller at det er noen fare for innbrudd i butikken.

– Vår Herre passer på, det holder for oss. Vi er oppvokst med å sette vår lit til Gud og stole på ham, sier han bekymringsløst.

Krigshistorie

Vebjørn Sand har markert seg som en av Norges mest folkekjære kunstnere, og regnes som en av de fremste figurative malere. Utstillingen som har fått navnet «Individets valg» forteller sterke historier og viser hovedverk fra de fleste periodene i Sands omfattende karriere, innbefattet den skjellsettende maleriserien fra andre verdenskrig. Hovedmaleriet fra serien «Scenen fra andre verdenskrig» ble høsten 2012 solgt til kunstsamleren og den amerikanske investoren Raymond J. Learsy som er rangert på listen over de 200 største kunstsamlerne i verden. Vebjørn Sand er også den kunstneren som trolig er mest representert i flest norske hjem ifølge broren.

Maleriene fra krigens dager innehar sterke scener og historier, og Aune peker og forklarer ivrig hvert enkelt maleri.

– Her ser du hvordan han har malt frokostmøtet til nazistene, og du ser tydelig hvordan han har satt fokus på enkeltindivider, og her ser du blant annet den unge soldaten som nektet å henrette andre soldater, han ble i stedet henrettet sammen med dem, sier han og peker på de ulike maleriene som er satt sammen som en historie langs veggen.

På utstillingen henger også flere kjente motiver som etterhvert kjennetegner kunstneren, som blant annet «Arnestein» fra Sydpolen og maleriet der han har malt slaget fra Stalingrad «The surrender of Stalingrad» for å nevne noen.

Godt samarbeid

Ole Petter Larsen er medinnehaver av arendalsbutikken. Han er strålende fornøyd med å bytte ut møbler med kunst, og var ikke i tvil et sekund da han fikk henvendelsen fra Aune Sand.

– Han ringte oss for å høre om vi hadde noe godt forslag til lokaliteter i Arendal siden han hadde fått avslag både på kulturhuset og på Bomuldsfabriken. Etter å ha snakket med kollegaene mine foreslo vi å bruke butikkens lokaler til utstillingen, og slik ble det. Nå har vi rydda rent og fjerne nesten alle møblene i avdelingen og omgjort lokalet til et galleri. Her kan folk komme og se på bilder, de trenger ikke å kjøpe møbler for å se på utstillingen, sier han.

Det er ikke første gang butikken har hatt besøk av Vebjørn og Aune, og Larsen kan fortelle at de har hatt besøk av familien Sand flere ganger.

– Vi har et godt samarbeid, og vi har hatt de nede i butikken tidligere der de har signert bilder og laget arrangement for barna, derfor kjente vi til de fra før, forklarer han.

Nå gleder han seg til å se hvilken mottakelse det blir på utstillingen, og han håper at mange vil ta turen innom.

– Det er ikke hverdagskost å ha en så stor utstilling med originaler av Vebjørn Sand. Nå henger det kunst for drøye 20 millioner kroner her, og det føles veldig spesielt. Vanligvis henger jo slike bilder i monter med alarmer. Vi kommer til å ha ekstra vakthold og sikkerhet i butikken, og skal ikke ha det på oss at det var i Arendal noe forsvant, påpeker han.

Stort spenn i pris

Utstillingen er en salgsutstilling der du kan få kjøpt både originaler og litografier.

– Jeg har sett på prisliste, den starter på 6 000 kroner og går opp til halvannen million, sier Larsen.

Om noen skulle ha et ønske om å hilse på kunstneren selv, forteller Larsen at Vebjørn kommer til å være tilstede på utstillingen, om ikke hele perioden så vertfall noen dager.

– Han er her på åpningen og blir noen dager. Han kommer nok til å gå litt til og fra, men det er fullt mulig å treffe ham og høre han fortelle om maleriene selv, sier han.