BILDER OG VIDEO: Ungdommen inntok Bakgården

ARGENTINA: Nora Opsahl fremførte låtene «Our Last Summer» og «Don´t Cry For Me Argentina». Foto: Esben Holm Eskelund

Likevel var de «gamle» i flertall på ungdomskonserten i Bakgården.

Bakgårdsgeneral Frank Kvarstein hadde ryddet plass i programmet til ungdommen på oppfordring fra politikerne, som i fjor la inn 20.000 kroner til å arrangere konserter rettet mot unge i Bakgården, scenen i bakkant av Fagforeningens Hus på Tyholmen i Arendal. I et samarbeid med kulturskolen i Arendal ble det onsdag holdt en rundt to timer lang konsert med en rekke innslag fra den rytmiske delen av kulturskolen.

Få unge

Det var imidlertid ikke så mange ungdommer å se blant publikum. Et stort unntak var det, for talentbassisten Simen Arneberg hadde helt tydelig med seg en hel fanklubb til Bakgården. Til sammen var det anslagsvis rundt 15 personer i publikum som kan kategoriseres som ungdommer, mens rundt 50 voksne og eldre hadde funnet veien til konserten.

Mye talent

Det er imidlertid mye talent blant ungdom i Arendal. Enkelte har kvaliteter som fortjener et publikum langt utover kulturskolepublikummet. De unge sangerne og musikerne ble godt støttet av husbandet for kvelden, som var satt sammen av blant annet Maia Aslaksen, fiolin og Bendik Løvlie, piano. Med på scenen var blant annet også musikkskolelærerne Kevin Miller og ikke minst kulturskolenestor Egil Ødeård. Han ble regelrett pensjonert på slutten av kvelden, etter 38 år som gitarlærer.

– Kulturskolen kommer til å gå videre uten meg. Det er mange flinke som står i kø for å overta, mente han.

Ødegård ble takket for innsatsen gjennom nesten fire tiår av kulturskolerektor Martha M. Hansen som sørget for både klemmer og blomster til gitarpensjonisten.