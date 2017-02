Barokkstart for Musikkens venner

Musikkforeningen starter kafekonsertsesongen med et helt nytt musikalsk barokkbekjentskap, lørdag ettermiddag.

Med det nystartede ensemblet Circles barokkband fra Oslo først ut på vårens program er foreningen klar for ny sesong med klassiske musikkopplevelser i Lille Torungen.

– Som vanlig på våre konserter serverer vi selvfølgelig kaffe og napoleonskake i pausen, forsikrer arrangøren.

Levende frihet

– Circles barokkband er sammensatt av medlemmer som alle er blant de fremste aktørene innen tidligmusikkbevegelsen i Norge og Sverige. De spiller på originalinstrumenter, og brenner for å vise hvor moderne barokkmusikken er. De sier selv at de tiltrekkes av den levende friheten i fremføringsøyeblikket, der improvisasjon og inspirasjon gjør at ingen konsert blir lik, forteller konsertarrangøren i en pressemelding.

Det nystartede barokkbandet tar publikum med på en reise gjennom 16-hundretallets Italia, som i følge bandet selv også på den tiden handlet om den gode stilen med improviserte musikeres kunstferdig og virtuost over populære basslinjer som i en jamsessions.

– Danser over gjennomgående basser hørte til de største hitene, og de forfører og fascinerer menneskene like mye i dag. I programmet blir det fiolinsonater, affekter og klangfarger som skiter i en slags barokk «freestyle», skriver foreningen.

Ensemblet består av fem musikere som spiller på barokkfiolin, teorbe, cembalo og slagverk og presenterer musikk av komponistene Cazzati, Mealli, Marini, Kapsberger, Fontana og Falconieri.

– Flere godbiter

Musikkens venner synes det er spennende å introdusere et nytt ensemble for byens publikum, og ser samtidig fremover mot de to neste konsertene som kommer i løpet av våren 2017.

– Den virtuose ragtimepianisten Morten Gunnar Larsen gjester oss i mars med en spennende blanding av kreolsk tango fra Sør-Amerika og kjente ragtimemelodier av blant andre Scott Joplin. Semesteret avsluttes i april med ingen ringere enn cellist Frida Fredrikke Waaler Wærvågen og pianist Ingrid Andsnes som presenterer et norsk program. Med andre ord, flere godbiter i vente også denne våren, melder foreningen.