Avisfronten, motstandskampen og NS-redaktørene i Aust-Agder

Johan Christian Frøstrup og Bjørn Davidsen har gitt ut bok med flere nye avsløringer om krigsåra i Aust-Agder.

Boka «Aust-Agder under okkupasjonen, glimt fra krigsårene 1940-1945» skal ifølge de to forfatterne gi et overblikk over hva som skjedde i Aust-Agder de fem åra fylket og resten av landet var under tysk styre og stell.

Forfatterduo

Johan Christian Frøstrup begynte å arbeide med krigsboka for over tre år siden, først og fremst fordi det nå var mulig å få innsyn i arkivsaker hos Riksarkivet og hos andre arkiver.

– Etterhvert innså jeg at stoffmengden ble så stor at jeg måtte ha hjelp til å få sluttført boka. Bjørn Davidsen ble da medforfatter og har hatt ansvar for flere kapitler i boka, forteller Frøstrup til Arendals Tidende.

Frøstrup er utdannet økolog, og han har jobbet som forfatter og forelegger siden 1984. Han har tidligere gitt ut en rekke kulturhistoriske bøker, og han har skrevet og medvirket i over 60 bøker tilsammen. Bjørn Davidsen er født i Bergen i 1948 og begynte som journalist i 1967. I perioden 1980 til 2011 var han redaktør i Foreningen Norges døvblindes dagsavis og ukeblad. Han har siden 90-tallet vært spesielt engasjert i historieskriving, særlig krigshistorie, og han har bidratt i flere bok- og bladutgivelser. Nå har de to slått hodene sammen om å grave i krigsåra i Aust-Agder for å gi leserne et glimt av hva som foregikk i den tida. Ifølge forfatterne av boka har de dukka dyp ned i materialet og funnet svært mye nytt.

– Selv om det er over 70 år siden andre verdenskrig sluttet, er det fortsatt mye vi ikke vet om disse dramatiske åra av vår historie. Men nye arkiver blir stadig åpna eller funnet, og disse har gitt oss ny kunnskap om livet i fylket vårt under okkupasjonen, beskriver forfatterne.

Avdekker ny informasjon

Innholdet i boka favner hele fylket. Boka beskriver dem som virket i det skjulte i den sivile og militære hjemmefront, og som hemmelige agenter for å nevne noe.

– Flere av kapitlene i boka inneholder bilder og annen informasjon som ikke tidligere har vært på trykk, det gjelder blant annet kapitlene om avisfronten, etterretningsorganisasjonen XU og nådeløse austegder, beskriver Frøstrup.

Forfatterne omtaler noen av de alvorligste landssviksakene i Aust-Agder som omhandler drap, tortur, mishandling og angiveri. Disse sakene har tidligere vært gjort kjent gjennom oppslag i lokalavisene. Frøstrup og Davidsen har imidlertid innhentet ytterligere informasjon ved innsyn i landsvikarkivet, Riksarkivet og andre kilder.

– Noen av etterkommerne av landsvikdømte vil kanskje føle ubehag når dette blir omtalt, men dette er en så viktig del av vår historie at det i 2017 må tåle offentlig lys, mener forfatterne.

Pressen

Gjennom 13 kapitler og godt over 500 sider får leserne glimt fra Aust-Agder under okkupasjonen. Historien om da Arendal ble angrepet 9. april 1940 og hvordan byen ble inntatt av tyske styrker blir levende beskrevet gjennom gamle avisoppslag, og vi kan blant annet lese om hvordan politimester Møinichen gikk rundt i byen og beroliget engstelige borgere med følgende utsagn: «Dette må vi gjøre noe med. Jeg skal sende en mann».

Forfatterne tar for seg avisenes rolle i krigstiden, og de forteller om pressefolk som valgte feil side. Flere pressefolk ble arrestert under krigen, som følge av ulovlige gjøremål i sin avis eller fordi de hadde engasjert seg i annet illegalt arbeid. Noen av redaktørene i fylkets ti aviser ble NS-vennlige i løpet av det første krigsåret, alle disse blir beskrevet med fullt navn i boka. Kun tre aviser kom ut under hele krigen; Agderposten i Arendal, Folketanken i Risør og Adressetidende i Grimstad. De sju andre avisene, Aust Agder Blad, Grømstadposten, Lillesands-Posten, Tiden i Arendal, Tvedestrand og Omegns Avis, Tvedestrandsposten og Vestlandske Tidende ble stoppet, enten av fri vilje eller av økonomisk nødvendighet. Den tyske okkupasjonsmakten hadde et mål om å ta kontroll over pressen, noe avisene tydelig fikk kjenne. 10. april 1940 skrev Agderposten om innskrenket handlefrihet og om hvordan pressen nærmest ble bundet på hender og føtter. De fem åra krigen varte førte til en rekke arrestasjoner blant avisfolk, disse navngis også i boka.

Etterretningsorganisasjon

XU var den største hemmelige sivile etterretningsorganisasjonen i det okkuperte Norge, og ble dannet tidlig 1941 i Oslo. XU-organisasjonen var strengt hemmelig, og det meste av XUs virksomhet ble holdt hemmelig fram til slutten av 1980-tallet. Birger Dannevig fra Arendal var leder for XU i Aust-Agder under dekknavnet Alvilde Berntsen. Han var en aktiv motstandsmann, og var delvis behjelpelig i etterretningstjenesten. Også kvinner deltok i XU, blant annet den unge arendalskvinnen Aasa Eng, som var en av de mest aktive XU-agentene på kvinnesiden. Hun samarbeidet tett med Birger Dannevig med kurérvirksomhet.

Hun var forlovet med Christians Fredrik Fasting Aall, som ble henrettet i 1943. I 1945 døde Aasa av sykdom.



Nøye dokumentert

Mange lokale navn og hendelser fra lokalmiljøet rundt Arendal nevnes, og historiene rundt de ulike hendelsene er fortellende og forklarende. Motstandskampen, flyaktiviteten, torpedovirksomheten og hvordan de tyske troppene tok seg til rette er noen av stikkorda. Landssvikere og illegale virksomheter som foregikk i det skjulte er en stor del av sannheten de to forfatterne har avdekket etter et omfattende arbeid med å dukke ned i all tilgjengelig informasjon. Krigshistorien dokumenteres med fotografier, avisutklipp og dokumenter som de har fått låne av blant andre Aust-Agder museum og arkiv, avisredaksjoner, etterkommere og historikere, og forfatterne retter en stor takk til alle som har stilt opp, ofte på kort varsel.